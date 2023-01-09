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Несмотря на то, что неон является пятым по распространённости химическим элементом в известной нам Вселенной, в полупроводниковом производстве используется газ высокой очистки с процентным содержанием не ниже 99,9999%. Раньше такой газ вырабатывался в основном российскими предприятиями, являясь побочным продуктом сталелитейной промышленности, а затем отправлялся на переработку на украинские предприятия. В целом, эта цепочка обеспечивала удовлетворение до 70% общемировых потребностей. Но в 2022 году схема была разрушена и крупные чипмейкеры спешно попытались создать стратегические запасы этого газа, что привело к увеличению его стоимости до небывалых ранее значений. В итоге, когда подорожание неона в 2022 году достигло двадцатикратного значения, многие специалисты заговорили о начале нового масштабного кризиса на глобальном рынке микроэлектроники.
Тем не менее сейчас представители отрасли сообщают о существенном падении стоимости драгоценного газа. Предположительно, причиной тому стало налаживание поставок неона с китайских и южнокорейских рынков. Кроме того, этому поспособствовало снижение спроса на производимые Samsung и SK Hynix микрочипы, в результате чего они уменьшили объёмы закупок.
В то же время, рынок неона продолжает оставаться довольно шатким. Если южнокорейских производителей инертного газа можно отнести к относительно надёжным поставщикам, хотя и не способным полностью удовлетворить все потребности производителей, то китайских, на фоне попыток США и Тайваня сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства, к таковым не отнесешь
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о налаживании в 2023 году российского производства высокочистого неона, способного покрыть до 25% потребностей мирового рынка.