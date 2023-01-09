Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
Взлетевшие в 2022 году в 20 раз цены на неон резко обрушились из-за появления новых поставщиков.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

Несмотря на то, что неон является пятым по распространённости химическим элементом в известной нам Вселенной, в полупроводниковом производстве используется газ высокой очистки с процентным содержанием не ниже 99,9999%. Раньше такой газ вырабатывался в основном российскими предприятиями, являясь побочным продуктом сталелитейной промышленности, а затем отправлялся на переработку на украинские предприятия. В целом, эта цепочка обеспечивала удовлетворение до 70% общемировых потребностей. Но в 2022 году схема была разрушена и крупные чипмейкеры спешно попытались создать стратегические запасы этого газа, что привело к увеличению его стоимости до небывалых ранее значений. В итоге, когда подорожание неона в 2022 году достигло двадцатикратного значения, многие специалисты заговорили о начале нового масштабного кризиса на глобальном рынке микроэлектроники.

Тем не менее сейчас представители отрасли сообщают о существенном падении стоимости драгоценного газа. Предположительно, причиной тому стало налаживание поставок неона с китайских и южнокорейских рынков. Кроме того, этому поспособствовало снижение спроса на производимые Samsung и SK Hynix микрочипы, в результате чего они уменьшили объёмы закупок.

В то же время, рынок неона продолжает оставаться довольно шатким. Если южнокорейских производителей инертного газа можно отнести к относительно надёжным поставщикам, хотя и не способным полностью удовлетворить все потребности производителей, то китайских, на фоне попыток США и Тайваня сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства, к таковым не отнесешь

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о налаживании в 2023 году российского производства высокочистого неона, способного покрыть до 25% потребностей мирового рынка.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #китай #россия #украина #hynix #чипы #южная корея #микросхемы #неон #падение цен
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

У российского самолета АН-26 вырвало дверь во время полета – пассажир снял видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
100
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
20
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
77
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
54
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
81
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
5
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
12

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
23
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
86
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
36
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
24
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
103
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
11
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
1

Сейчас обсуждают

GPretender
19:33
Саблин еще тот пи3дун... "По данным Минобороны РФ, по состоянию на начало января уничтожено более 360 самолетов ВСУ." - такого количества у Украины отродясь не было... Опять очередной де6ильный вброс....
Украинские националисты снова сбили собственный истребитель
hooteenpooy
19:33
О, спасибо, мужик, за нормальный контент по теме оверклокинга :)
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
Евгений Самара
19:29
Каструля, вали с русского сайта, у вас своя версия Оверов есть.
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Симаргл
19:26
Пипл хавает
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
hooteenpooy
19:26
Да, у винды и линукса – разный взгляд на всё. Винда близка к предку, т.е. MS-DOS, в котором был принцип "всё лежит в одной папке", а в линуксе всё раскидано по тысяче папок: логи – тут, конфиги – та...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Симаргл
19:25
С кастрюли надо крышку снимать , чтоб меньше кипела
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Алексей Носков
19:25
Судя по выражению морды лица на этом скрине, Чебуратор маньяк-педофил:D
Сборы «Чебурашки» за праздничный период перевалили за три миллиарда рублей
Chimbal
19:22
"В Windows" - Все еще проще, я просто распаковываю нужную версию приложения и использую там же где распаковал, хоть с флешки, пока линуксоиды трахаются с зависимостями и прочими извращениями свойствен...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
hooteenpooy
19:21
> изначально запиленное на коленках одним энтузиастом То же самое можно написать и про весь линукс. Линукс это что-то "изначально запиленное на коленках одним энтузиастом" 😂😂😂👍
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Добрый Фей
19:20
Смысл такой же, как и у всех ссд со скоростью выше 3ГБ/с. Хотя, напритмер, мой оптан 900р с 300Мб в 4к и2700 линейными уступает в отзывчивости и скорости загрузки рейду из 2 самсов950 про на 256 Гб с...
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем