Взлетевшие в 2022 году в 20 раз цены на неон резко обрушились из-за появления новых поставщиков.

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Несмотря на то, что неон является пятым по распространённости химическим элементом в известной нам Вселенной, в полупроводниковом производстве используется газ высокой очистки с процентным содержанием не ниже 99,9999%. Раньше такой газ вырабатывался в основном российскими предприятиями, являясь побочным продуктом сталелитейной промышленности, а затем отправлялся на переработку на украинские предприятия. В целом, эта цепочка обеспечивала удовлетворение до 70% общемировых потребностей. Но в 2022 году схема была разрушена и крупные чипмейкеры спешно попытались создать стратегические запасы этого газа, что привело к увеличению его стоимости до небывалых ранее значений. В итоге, когда подорожание неона в 2022 году достигло двадцатикратного значения, многие специалисты заговорили о начале нового масштабного кризиса на глобальном рынке микроэлектроники.

Тем не менее сейчас представители отрасли сообщают о существенном падении стоимости драгоценного газа. Предположительно, причиной тому стало налаживание поставок неона с китайских и южнокорейских рынков. Кроме того, этому поспособствовало снижение спроса на производимые Samsung и SK Hynix микрочипы, в результате чего они уменьшили объёмы закупок.

В то же время, рынок неона продолжает оставаться довольно шатким. Если южнокорейских производителей инертного газа можно отнести к относительно надёжным поставщикам, хотя и не способным полностью удовлетворить все потребности производителей, то китайских, на фоне попыток США и Тайваня сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства, к таковым не отнесешь

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о налаживании в 2023 году российского производства высокочистого неона, способного покрыть до 25% потребностей мирового рынка.