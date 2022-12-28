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США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
Тайвань прекратил поставки в Китай важнейших компонентов для производства микрочипов с использованием EUV-литографии.
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Уже достаточно долгое время Китай пытается обрести технологическую независимость, предпринимая усилия по созданию собственных производств полупроводниковой продукции с использованием передовых процессов. В декабре этого года китайский техногигант Huawei подал патентную заявку, связанную с производством микрочипов с помощью литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Это позволило бы обойти существующие санкционные запреты на поставку подобной продукции в материковый Китай.

Одним из важнейших компонентов для EUV-производства являются модули для EUV-масок. Их ведущим мировым производителем является тайваньская Gudeng Precision Industrial Co (GPI), имеющая сертификацию ASML. Выпускаемые GPI компоненты используют такие производители, как TSMC, Intel и Samsung. Именно у GPI и планировала закупить модули китайская Huawei.

Теперь же стало известно, что GPI прекратила поставки своего оборудования в Китай. При этом сама компания заявила, что это не приостановка, а некая временная задержка, и при этом продолжила принимать заказы.

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Специалисты же опасаются, что подобные действия тайваньской компании являются ни чем иным, как частью плана США по недопущению доступа Китая к передовым технологиям, которые могут быть использованы, в том числе в военных целях. Причём Gudeng Precision Industrial стала первой тайваньской компанией, которая решилась на подобный шаг.

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