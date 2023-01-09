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В августе прошлого года США провели спланированную провокацию, отправив на Тайвань своего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Этот шаг заставил Китай, считающего Тайвань своей суверенной территорией, начать масштабные военные учения на его границах. Своих целей США вероятно достигли, но по всей видимости конфликт необходимо поддерживать в постоянно разогретом состоянии, не допуская при этом его воспламенения. Поэтому на этот раз вырывать зерно из пасти дракона отправилась делегация парламентской группы Свободной демократической партии Германии.
Вчера в воскресенье на остров в составе делегации прибыли депутаты Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и Йоханнес Фогель, опубликовавшие свой выход из самолёта Twitter. Их командировка продлится до четверга. Цель посещения сугубо политическая - выразить Тайваню поддержку против Китая, провести переговоры с руководителями правительства и оппозиции Тайваня, а также с военными, правозащитниками и представителями бизнеса.
В состав прибывшей рабочей группы также входят политики по вопросам обороны, правам человека и иностранные политики.
Этот визит может спровоцировать дипломатический конфликт Германии с Китайской Народной Республикой. Китайское руководство всегда выступало против визитов иностранных законодателей на Тайвань, называя это вмешательством во внутренние дела Китая. Пекин считает остров отколовшейся территорией, которая неизбежно вернётся под его контроль.