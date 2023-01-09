Компания MSI не может продолжить работу с российским разработчиком самой популярной в мире программы для разгона видеокарт Afterburner из-за санкций.

реклама

Наш соотечественник Алексей «Unwinder» Николайчук, являющийся разработчиком самой популярной в мире программы для разгона и мониторинга видеокарт MSI Afterburner, подтвердил, что проект может стать мёртвым из-за проблем с лицензированием. Из-за санкций компания MSI не способна выполнять свои договорные обязательства с ним, поскольку он проживает в России. Речь не только о финансовой компенсации за работу, но и о доступе к предрелизному оборудованию, что сильно осложняет процесс разработки.

На данный момент Алексей пытается в свободное время поддерживать MSI Afterburner собственными силами, однако этого явно недостаточно. Фактически, уже на протяжении 11 месяцев проект является заброшенным, а его дальнейшая судьба под большим вопросом.

Тем не менее MSI продолжает самостоятельно добавлять новые видеокарты в список поддерживаемых Afterburner, но просит скачивать программу только с её официального сайта из-за увеличения рисков появления большого количества клонов с вредоносным ПО.

В качестве положительного момента можно отметить, что такой важный компонент, как RTSS (RivaTuner Statistic Server) не принадлежит MSI, поэтому санкции на него не распространяются. Эта программа для отображения статистики полностью поддерживается Алексеем и будет поддерживаться, как и прежде. При этом использующее RTSS стороннее программное обеспечение не должно быть затронуто.

MSI Afterburner — один из самых популярных инструментов для разгона дискретных видеокарт. Он является духовным наследником программы RivaTuner, использовавшейся для разгона графических процессоров много лет назад. Найти альтернативу утилите Afterburner может быть проблематично, поскольку она универсальна и поддерживает видеокарты всех производителей. Некоторые бренды выпускают собственные программы для мониторинга и разгона, которые иногда также способны управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кроме MSI Afterburner и RivaTuner к заслугам Алексея можно отнести работу над EVGA Precision, которая вероятно также уйдёт в прошлое из-за конфликта компании EVGA с NVIDIA, в результате чего первая покинула рынок видеокарт.