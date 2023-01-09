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RaddaR За пост начислено вознаграждение
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
Компания MSI не может продолжить работу с российским разработчиком самой популярной в мире программы для разгона видеокарт Afterburner из-за санкций.
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Наш соотечественник Алексей «Unwinder» Николайчук, являющийся разработчиком самой популярной в мире программы для разгона и мониторинга видеокарт MSI Afterburner, подтвердил, что проект может стать мёртвым из-за проблем с лицензированием. Из-за санкций компания MSI не способна выполнять свои договорные обязательства с ним, поскольку он проживает в России. Речь не только о финансовой компенсации за работу, но и о доступе к предрелизному оборудованию, что сильно осложняет процесс разработки.

На данный момент Алексей пытается в свободное время поддерживать MSI Afterburner собственными силами, однако этого явно недостаточно. Фактически, уже на протяжении 11 месяцев проект является заброшенным, а его дальнейшая судьба под большим вопросом.

Тем не менее MSI продолжает самостоятельно добавлять новые видеокарты в список поддерживаемых Afterburner, но просит скачивать программу только с её официального сайта из-за увеличения рисков появления большого количества клонов с вредоносным ПО.

В качестве положительного момента можно отметить, что такой важный компонент, как RTSS (RivaTuner Statistic Server) не принадлежит MSI, поэтому санкции на него не распространяются. Эта программа для отображения статистики полностью поддерживается Алексеем и будет поддерживаться, как и прежде. При этом использующее RTSS стороннее программное обеспечение не должно быть затронуто.

MSI Afterburner — один из самых популярных инструментов для разгона дискретных видеокарт. Он является духовным наследником программы RivaTuner, использовавшейся для разгона графических процессоров много лет назад. Найти альтернативу утилите Afterburner может быть проблематично, поскольку она универсальна и поддерживает видеокарты всех производителей. Некоторые бренды выпускают собственные программы для мониторинга и разгона, которые иногда также способны управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов.

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Кроме MSI Afterburner и RivaTuner к заслугам Алексея можно отнести работу над EVGA Precision, которая вероятно также уйдёт в прошлое из-за конфликта компании EVGA с NVIDIA, в результате чего первая покинула рынок видеокарт.

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#msi #санкции #разработка #поддержка #afterburner #rivatuner
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LastAtlant
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dram calculator то же заброшен как понимаю? 1usmus'ом
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
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