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В Соединённом Королевстве существует специальное подразделение National Cyber Force (NCF) или "Национальные Кибернетические Силы", основной сферой деятельностью которого является борьба с нелояльными государствами, хакерами, различными группами, представляющими угрозу для национальной безопасности, будь то вмешательство в выборы, в деятельность критической и стратегической инфраструктур, или дезинформационная деятельность. Причём, что касается британского киберподразделения, то оно позиционируется как наступательное.
Двухсотлетний "Вестник Британии" — газета "The Times" опубликовала заявление генерала Копинджера-Саймса о создании новой группы, которая будет специализироваться на Китае, России, Северной Корее и Иране. Это, по его мнению, связано с якобы растущей угрозой со стороны указанных стран в отношении Британии.
Для формирования отряда королевских киберсил открыты вакансии программистов высокого уровня с "хакерскими навыками". Кроме того, отмечается, что помимо IT-специалистов, NCF ищет "боевых" гуманитариев с глубоким знанием русского, английского и арабского языков. При этом требуются не абы какие специалисты, а имеющие соответствующие учёные степени.
По некоторым данным, NCF может базироваться в английской деревушке Самлсбери, где в 17 веке проходил громкий суд над местными ведьмами.