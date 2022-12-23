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Нет никаких сомнений, что вышедший в далёком 2009 году Джеймса Кэмерона "Аватар" задал новую планку западной киноиндустрии и в какой-то степени поспособствовал возвращению зрителя в кинотеатры, став самым кассовым фильмом своего времени. И хотя картину даже близко нельзя было назвать шедевром с точки зрения сюжетной составляющей, но именно присутствие 3D-спецэффектов нового высокого уровня вызвало у людей неподдельный интерес, показав насколько эффектной может быть визуальная составляющая и звук. На волне мирового успеха "Аватара" производители телевизоров нарастили массовый выпуск моделей с поддержкой 3D-изображения, но постепенно этот тренд сошел на нет и был забыт, не выдержав конкуренции с большим экраном кинотеатров.

Второй фильм должен был что называется "выехать" на славе именно первого фильма. Он оказался чрезвычайно дорогим в производстве и для пересечения порога рентабельности ему необходимо собрать более 2 миллиардов долларов. По опасениям самого режиссёра, добиться таких сборов продолжению истории о Пандоре будет очень сложно, хотя только за первые дни проката "Аватар: Путь воды" смог собрать более 500 миллионов долларов.

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В России, из-за санкционных препятствий прокат второй части немного подзадержался, но всё же состоялся, правда под названием "Сверхлюди". Кроме того, в сети интернет присутствует так называемая "экранка" довольно среднего качества, но всё же "смотрибельная", если вы не привередливый киногурман.

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Главный вопрос, который возникает сегодня у кинозрителей, стоит ли тратить своё время на фильм "Аватар: Путь воды"? Давайте попробуем ответить на него, попытавшись избежать спойлеров.

Поначалу может показаться, что для просмотра второй части истории желательно ознакомиться с первой, если вы этого ещё не сделали, поскольку сюжет является прямым продолжением первой истории. Хотя именно тут и возникает некоторый казус. Ведь в фильме "Аватар: Путь воды" вы не увидите абсолютно ничего нового. Создаётся ощущение, что у сценаристов полностью закончилась фантазия и продолжение является "отрерайтенной" копией первого повествования.

Как такое могло случиться? Запросто. В новой картине нас ждут всё те же разноцветные жители Пандоры, образ и идея которых списана с американских индейцев с добавлением щепотки от африканских диких племён. Делать они будут то же самое — бороться против колонизаторов с другой планеты, уничтожающих всё на своём пути как саранча.

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И самое разочаровывающее, что и главные герои и их оппоненты останутся те же самые, которых мы видели в первой части. Что же даёт новый "Аватар"? Да ничего! Просто добавилась новая локация.

В компьютерных играх это называется дополнение (или DLC). Фильм "Аватар: Путь воды" это не что иное, как именно DLC, и не более того.

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Тем не менее на безрыбье и рак рыба. Российский кинопрокат испытывает крайне тяжёлые времена, если говорить о продукции западной киноиндустрии. Поэтому, если вы хотите просто посмотреть красивый и качественный фильм, со всеми присущими этому классу необходимыми атрибутами, хорошо провести время со своей семьёй или друзьями, то смело идите в кинотеатр. В некоторых моментах вы даже сможете расчувствоваться и проронить слезу. В этом плане "Аватар: Путь воды" вас не разочарует. При этом сетевая "экранка" совершенно не стоит потраченного времени, поскольку не даст ни истории, ни красивых эффектов.