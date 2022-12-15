Поклонники серии пока что осторожны в ожиданиях.

реклама

Возникает ощущение, что в какой-то период времени всех писателей и сценаристов на планете постиг нескончаемый творческий кризис. Киностудии принялись нещадно "доить" удачные проекты, выпуская вторые и последующие части фильмов. Некоторые из них оказались действительно успешными, но в общей массе хороших дилогий и трилогий до скромного мало, а вспомнить что-то потрясающее с цифрой четыре и вовсе затруднительно. В определённый момент киноиндустрия обратила внимание на компьютерные игры, с удовольствием обнаружив там целый запас потенциальных сюжетов для фильмов. Процесс был поставлен на поток, но вот обратным он вовсе не оказался. Игры, выпущенные по фильмам, как правило, не завоевали значимого успеха, да и в общем имеют сравнительно невысокое качество. Осознав вероятную ограниченность человеческой фантазии, студии принялись за выпуск ремастеров и ремейков в надежде ещё раз запустить руку в карманы поклонников различных серий.

В будущем нам предстоит оценить экранизацию легендарной компьютерной игры God of War, выпустить сериал по которой планирует компания Amazon.

В основу серии игр God of War положена древняя мифология, где главным героем выступает воин-полубог Кратос, бросивший вызов могучим богам. Первая игра серии увидела свет в далёком 2005 году.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В данный момент идёт подготовка проекта и кастинг ещё не проведён. Сценаристами и продюсерами выступят Хоук Остби и Марк Фергус, работавшие над сюжетами для "Железного человека" и "Дитя человеческое". Кроме того к производству подключатся студии Sony. Предположительно, сюжет будет базироваться на играх God of War (2018) и God of War Ragnarök (2022). Премьера нового сериала состоится на сервисе Amazon Prime Video.