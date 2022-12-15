Мнение, что голод на Украине в 1932-1933 годах был геноцидом является предметом исторических споров.

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Юридически Российская Федерация является правопреемником СССР, а потому добровольно взяла на себе некоторые обязательства из этого статуса вытекающие, закрепив необходимые положения в своих законах. Решение трансформировать ответственность в вину принял Европарламент, большинством голосов признавший "голодомор" на Украине геноцидом украинского народа. Документ был принят на очередной сессии в Стразбурге. Из 536 депутатов против высказались двенадцать, а воздержаться решили семнадцать парламентариев. Подобная резолюция напрямую ни к чему не обязывает Россию, но возможно она будет учитываться руководством ЕС при принятии определённых решений.

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Согласно украинскому законодательству "голодомором" признаётся намеренное создание условий, которые привели к голоду на Украине, произошедшему в 1932-1933 годах, в результате чего погибло около 3 миллионов человек. Тем не менее по некоторым данным общая численность пострадавших в те годы могла достичь 8 миллионов человек, большая часть из которых проживала в других сельскохозяйственных регионах СССР, за пределами Украины. Эта трагедия охватила многонациональное население Поволжья, Урала, Сибири, Кавказа, Центрально-Чернозёмной области и Казахстана.