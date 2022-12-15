Выясняем, успеют ли россияне купить AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT до Нового Года себе в подарок.

Мировой старт продаж новейших видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT состоялся 13 декабря. Незадолго до этого все ведущие IT-издания опубликовали их обзоры, где были показаны возможности новых "красных" флагманов в игровых и рабочих приложениях. В целом, уровень их производительности не стал откровением и совпал с ожиданиями. Старшая Radeon RX 7900 XTX немного опередила своего конкурента NVIDIA RTX 4080, а младшая RX 7900 XT встала сразу позади него. При этом решения от AMD, как минимум на 200 долларов дешевле, но это только теоретически, пока мы не увидели реальных рублёвых цен.

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Как и предполагалось, объёмы поставок новинок стали весьма скудными. По некоторой информации на все страны пришлось не более 30 тысяч экземпляров, которые оказались референсными моделями. Но большинство утечек говорит о том, что до конца этого года на рынок поступит до 200 тысяч устройств, включая партнёрские модели.



Как и в других странах, выход Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT вызвал большой интерес у российского потребителя. Многих пользователей привлекает не только более низкая цена, но и отсутствие проблемных разъёмов питания 12VHPWR. Компания AMD решила не рисковать и сохранила годами проверенные 8-пиновые штекеры. При всех своих прелестях, новые "Радеоны" так и не смогли догнать видеокарты NVIDIA при задействовании трассировки лучей. Но многочисленные мнения на форумах показывают, что этот фактор волнует примерно менее половины пользователей.



Последним главным вопросом остаётся лишь дата появления AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT в российской рознице. По полученным данным на отечественных прилавках они окажутся в конце декабря.