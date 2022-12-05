Отличные процессоры Ryzen 7000 стали жертвой неправильной стратегии компании AMD.

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Провал мирового старта продаж процессоров новой линейки AMD Ryzen 7000 показал реальное положение дел на рынке компьютерных комплектующих, который на покупательском уровне действительно находится в стадии значительного спада. Экономический кризис серьёзно ударил по кошелькам компьютерных пользователей. Об этом говорит тот факт, что сами по себе новые процессоры AMD являются довольно неплохим решением, отлично показывающем себя, как в играх, так и в профессиональных задачах. Но необходимость покупки новой материнской платы и дорогостоящей оперативной памяти DDR5 отвернуло от апгрейда большую часть компьютерных энтузиастов, для которых ещё несколько лет назад это бы не стало препятствием. В итоге процессоры Ryzen 7000 продаются в пять раз хуже CPU от Intel.

В связи с низким спросом, в рамках недавно проводимой акции "Чёрная пятница" многие магазины по всему миру стали продавать Ryzen 7000 по сниженным ценам, порой ниже рекомендованных. Некоторые торговые сети предлагали комплекты из материнской платы и процессора, а другие и вовсе дарили память DDR5, лишь бы распродать неликвидный товар. Некоторые IT-издания поспешили объявить о том, что компания AMD прияла решения о снижении цен на свою продукцию, но как оказалось впоследствии это была инициатива самих торговых сетей. В продолжение квеста, авторы IT-ресурсов стали предполагать, что подобные скидки завершаться вместе с акцией "Чёрная пятница", а затем цены на процессоры AMD вернуться к более высоким значениям. Но этого не произошло.

Как показывает мониторинг, даже по окончании действия скидок цены на AMD Ryzen 7000 не возвращаются к прежним значениям, оставаясь на уровне ниже рекомендованных.

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