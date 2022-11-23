Но есть и хорошие новости про младшие модели RTX 30.

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Если ещё раз вспомнить, как произошёл старт продаж видеокарт NVIDIA новой серии GeForce RTX 40, то текущие колебания в ценовой сетке предыдущей линейки RTX 30 кажутся довольно предсказуемыми.

Флагманские видеокарты RTX 4090, несмотря на проблему оплавления разъёмов питания, оказались крайне популярными у покупателей, что немедленно привело к их дефициту на торговых площадках. Линейка RTX 4080, напротив, не снискала народного признания ввиду её явно завышенной стоимости. Это привело к тому, что часть покупателей, не желающих платить от 1200$ за RTX 4080, обратила свой взор на старшие решения старой серии RTX 30. Другие геймеры, не склонные к "lovemark", включились в режим ожидания выхода видеокарт AMD Radeon RX 7000, старт продаж которых начнётся 13 декабря.

Сайт Tomshardware провёл анализ рынка видеокарт и отметил резкий скачок цен на топовые и предтоповые видеокарты RTX 30. Флагманы прошлой серии RTX 3090 Ti и 3090 в среднем подорожали сразу на 30%. Стоимость 3080 увеличилась на 25%, а цена 3080 12 ГБ поднялась на 15%. Это прямо указывает на то, что пользователи ищут альтернативу RTX 4080, а продавцы реагируют на повышенный спрос поднятием цен.

Такая ситуация может оказаться на руку компании NVIDIA, которая в настоящее время пытается всеми силами распродать многочисленные запасы GPU для RTX 30. Единственной хорошей новостью для геймеров является тот факт, что стоимость младших представителей семейства Ampere, наоборот показала тенденцию к снижению. Цены на видеокарты RTX 3060 Ti, RTX 3060 и RTX 3050 по сравнению с предыдущим месяцем упали примерно на 5%.

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Что касается решения от компании AMD, то графические адаптеры Radeon RX 6000 продолжают постепенно терять в цене, приближаясь к стоп-линии.