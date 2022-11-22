Так бы выглядела игра God of War Ragnarok, если бы она вышла на PlayStation 2.

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Уже не в первый раз различные моддеры балуются с популярными играми, занижая в них настройки графики до не предусмотренного разработчиком уровня. В большинстве случаев это выглядит довольно забавно, а получившиеся игровые герои походят на персонажей пластилиновых мультфильмов. Кроме того, такие манипуляции позволяют запустить игру на настолько слабых системах, что в обычном режиме они бы демонстрировали лишь слайд-шоу.

Моддер под ником Speclizer взялся за "ухудшение" хита сегодняшнего дня — игру God of War Ragnarok. С его слов, он хотел продемонстрировать, как бы выглядел этот новый бестселлер на игровой консоли PlayStation 2, если бы разработчик выпустил для неё соответствующую адаптированную версию. Результатами трудов он поделился со зрителями на своём youtube-канале. Они вызывают смешанные чувства.



Достаточно задаться вопросом, стали бы вы играть в такую версию в 2022 году и всё становится на свои места. По правде говоря, геймеры уже отвыкли от подобного зрелища, а подрастающему поколению будет сложно понять олдов, которые когда-то играли в игры с подобным уровнем графики. Здесь же можно вспомнить и извечный вопрос, что важнее в игре, графика или сюжет?

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Адаптация к PlayStation 2, словно в упрёк к качеству портирования многих игр, не пощадила и главных персонажей, у которых не только кардинально поменялись образы, но и исчезли целые части их тел. Впрочем, в ранних версиях Cyberpunk 2077 мы видели и не такое.