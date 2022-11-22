В этом случае ждать её не имеет особого смысла.

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Как известно, крах майнинга на видеокартах вызвал затоваривание складов NVIDIA чипами GPU, предназначенными для производства видеокарт серии GeForce RTX 30. Об объёмах перепроизводства можно только гадать, но судя по выпуску промежуточных моделей в виде RTX 3070 Ti на GPU GA102 от старших моделей, RTX 3060 Ti с памятью типа GDDR6X (вместо GDDR6) и непонятной многим урезанной RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти (вместо 12 ГБ) — они колоссальны.

Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг известен также, как хороший стратег и бизнесмен. А крупный бизнес диктует жёсткие правила. Поэтому вся его текущая маркетинговая политика направлена именно на реализацию этих нескончаемых запасов. Это означает, что такие модели, как RTX 4050/4060/4070 и прочие могут выходить с опозданием относительно привычного нам графика или в ограниченных количествах по необоснованно высокой цене, чтобы исключить их внутреннюю конкуренцию с линейкой RTX 30. Исходя из этого, представленная ниже неподтверждённая информация уже не кажется такой неправдоподобной.

На днях сайт 3dcenter опубликовал находку пользователя Twitter под ником Harukaze5719, которому удалось обнаружить сообщение менеджера по планированию продуктов подразделения Lenovo China Gaming Desktop. Оно касается сроков выхода видеокарты RTX 4060, её цены и игровой производительности.

Сотрудник Lenovo ожидает выхода RTX 4060 18 июня 2023 года, в аккурат к китайскому празднику покупок. Если наложить эту информацию на стандартную традиционную карту выхода видеокарт NVIDIA, то можно составить полную картину выхода видеокарт серии RTX 40, представленную в таблице ниже.

Завершит выпуск стандартной линейки RTX 40 самая младшая модель RTX 4050, старт продаж которой произойдёт только во втором полугодии 2023 года.

Если информация по срокам выхода RTX 4060 выглядит более, чем логично, то предположение сотрудника Lenovo относительно её цены и производительности вызывает определённые сомнения.

Он считает, что RTX 4060 в играх будет лишь на 20% производительнее RTX 3060. В таком случае, если взять его слова на веру, она не сможет догнать RTX 3070, а лишь вплотную приблизится к RTX 3060 Ti. Для этого NVIDIA придётся использовать урезанный чип AD106, ведь его полноценный вариант должен обеспечить больший скачок над одноклассницей предыдущей серии. Возможно "мощности" RTX 4060 сможет прибавить технология DLSS 3.0.

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Относительно цены на RTX 4060, то здесь указан прогноз в 399 долларов, что соответствует цене на GeForce RTX 3060 Ti. В реальности, стоимость моделей определяется производителем фактически в самый последний момент, исходя из ситуации на рынке. А потому такое предположение не более, чем личное мнение автора утечки.