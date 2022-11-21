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Весной 2022 года крупнейший мировой производитель электроники, в том числе компьютерных комплектующих, тайваньская компания ASUS покинула российский рынок вслед за другими иностранными брендами. До этого момента её техника являлась одной из самых востребованных в России. Уход неизбежно привёл к сокращению предлагаемого ассортимента, который продолжил частично пополняться после налаживания каналов так называемого параллельного импорта.
Полностью терять российский рынок, компания ASUS по всей видимости не желает, а потому подала вторую заявку на включение её продуктов в реестр Евразийского экономического союза. Первая заявка была подана ещё летом и включала в себя видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3000. Во второй речь идёт о видеокартах линейки Radeon RX 7900, старт продаж которых запланирован на декабрь этого года.
Формально, такая регистрация позволяет ASUS ввозить свои видеокарты на территорию Казахстана. Однако правила ЕАЭС позволяет продавать их на территории любой страны, входящей в данный союз, если это одобряет сама ASUS. Ключевой особенностью такого манёвра является полная легальность подобных поставок при формальном непопадании под санкции самого тайваньского производителя. Как известно, кроме России и Казахстана, в ЕАЭС входят Беларусь, Армения и Кыргызстан.