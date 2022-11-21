ASUS возвращается в РФ через заднюю дверь.

реклама



Весной 2022 года крупнейший мировой производитель электроники, в том числе компьютерных комплектующих, тайваньская компания ASUS покинула российский рынок вслед за другими иностранными брендами. До этого момента её техника являлась одной из самых востребованных в России. Уход неизбежно привёл к сокращению предлагаемого ассортимента, который продолжил частично пополняться после налаживания каналов так называемого параллельного импорта.

Полностью терять российский рынок, компания ASUS по всей видимости не желает, а потому подала вторую заявку на включение её продуктов в реестр Евразийского экономического союза. Первая заявка была подана ещё летом и включала в себя видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3000. Во второй речь идёт о видеокартах линейки Radeon RX 7900, старт продаж которых запланирован на декабрь этого года.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Формально, такая регистрация позволяет ASUS ввозить свои видеокарты на территорию Казахстана. Однако правила ЕАЭС позволяет продавать их на территории любой страны, входящей в данный союз, если это одобряет сама ASUS. Ключевой особенностью такого манёвра является полная легальность подобных поставок при формальном непопадании под санкции самого тайваньского производителя. Как известно, кроме России и Казахстана, в ЕАЭС входят Беларусь, Армения и Кыргызстан.