Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Видеокарты ASUS возвращаются в Россию через легальные каналы
ASUS возвращается в РФ через заднюю дверь.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

реклама


Весной 2022 года крупнейший мировой производитель электроники, в том числе компьютерных комплектующих, тайваньская компания ASUS покинула российский рынок вслед за другими иностранными брендами. До этого момента её техника являлась одной из самых востребованных в России. Уход неизбежно привёл к сокращению предлагаемого ассортимента, который продолжил частично пополняться после налаживания каналов так называемого параллельного импорта.

Полностью терять российский рынок, компания ASUS по всей видимости не желает, а потому подала вторую заявку на включение её продуктов в реестр Евразийского экономического союза. Первая заявка была подана ещё летом и включала в себя видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 3000. Во второй речь идёт о видеокартах линейки Radeon RX 7900, старт продаж которых запланирован на декабрь этого года.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Формально, такая регистрация позволяет ASUS ввозить свои видеокарты на территорию Казахстана. Однако правила ЕАЭС позволяет продавать их на территории любой страны, входящей в данный союз, если это одобряет сама ASUS. Ключевой особенностью такого манёвра является полная легальность подобных поставок при формальном непопадании под санкции самого тайваньского производителя. Как известно, кроме России и Казахстана, в ЕАЭС входят Беларусь, Армения и Кыргызстан.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #asus #россия #поставки #еаэс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ожидается, что GDDR6X версия GeForce RTX 3060 Ti постепенно вытеснит из продажи оригинальный вариант
Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о признании России страной-террористом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
18
Стоит ли покупать видеокарту с историей – почему восстановленный товар лучше, чем с Авито и Ali
11
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
20
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
10
В сети подсчитали реальную стоимость производства RTX 4080
26
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
14
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
5
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
12
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
Скин для автомата CSGO выставлен за 400 000 $
3
Джастин Бибер купил NFT за 1.29 миллиона долларов, сейчас она стоит 69 тысяч
4
Энтузиаст подсчитал реальную стоимость GeForce RTX 4080 — переплата огромна
18
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
9
С помощью программы-вымогателя Hive хакеры уже собрали 100 миллионов долларов со своих жертв
+
ONDA выпустила материнскую плату Z790 PLUS-W белого цвета всего за 120 долларов
2
Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
16
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 67 рублей после окончания распродажи
4

Популярные статьи

У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
61
Недавно произошёл сбой в работе «1С:Предприятие 8», разберём его причины и способы устранения
12
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
74
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
3
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
17
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
15
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
14
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
97
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
9

Сейчас обсуждают

Listoman
21:39
13xxx серия во всех своих представленных сегментах уверенно обходит 7xxx серию амуде по производительности и цене - это факты,, а вот "нефанаты" амуде резко даже считать разучились)
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Артём Николаев
21:39
А ты либерал или патриот?
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
Гоогле Гооглев
21:38
Ахахаха
Сайт магазина DNS работает с перебоями
Гоогле Гооглев
21:36
Помотросили и бросили
На конкурсе питчей Slush аннулировали победу российского проекта и не выплатили положенные деньги
вероника попович
21:34
Горит у синих "не фанатов" так, что до откровенной лжи дошли
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Xmast
21:34
Если кто не в курсе - душманские сата ssd 4 Tb на али можно за 8к взять. У них только один недостаток. При большом обьеме записи скорость просаживается ниже 100к. Но заполнив - на чтение такой диск ку...
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
Артём Николаев
21:33
Удивить тут можно разве что статьёй про разгон)
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
Твоя мамка
21:32
Ты в курсе что такое мини лед вообще?
Игровые Mini-LED мониторы идут в народ - появился 27-дюймовый 2К дисплей, с 165 Гц и ценой в 240$
Fal1ty
21:30
с нищего крепостного народа доят и доят
В России подорожают сладкие безалкогольные напитки — подписан закон о введении на них акциза
eclairalail
21:29
При Сталине такого не было
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем