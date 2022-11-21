Китайцы предлагают игровые Mini-LED мониторы на развес.

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Хотя некоторые ошибочно полагают, что основным элементом домашнего персонального компьютера является производительная видеокарта и центральный процессор, но какой бы не была продвинутой ваша система, уютно устроившаяся в системном блоке, без монитора это всего лишь большая железная коробка, которая не способна предложить вам ничего интересного.

Только вчера обсуждался выпуск первого игрового 27-дюймового OLED монитора UltraGear 27GR95QE от компании LG, имеющего разрешение 2560 x 1440 пикселей и частоту 240 Гц.

Но когда речь идёт об OLED мониторах, перед потенциальным покупателем сразу возникает два сложных вопроса. Во-первых, это цена на дисплеи подобного типа. Для многих она не является оправданной. Во-вторых, проблема выгорания OLED мониторов. Здесь речь идёт не только об остаточных изображениях, но и о снижении яркости экрана, когда через два-три года белый цвет превращается в желтовато-серый. Всех этих нюансов лишены мониторы с Mini-LED подсветкой. Многие эксперты полагают, что будущее именно за Mini-LED и OLED экранами, которые постепенно вытеснят традиционные TN, VA и IPS мониторы.

Здесь сразу необходимо сделать оговорку. Если OLED дисплей имеет принципиально другую структуру, где каждый пиксель является самостоятельно светящимся органическим светодиодом, то Mini-LED панели это всё те же VA и IPS, где цветные пиксели не являются источником цвета, но такой дисплей имеет гораздо большее количество зон задней (внешней) подсветки, что усиливает его яркость и контрастность. Чаще всего применяется именно связка VA + Mini-LED из-за более высокой контрастности VA панели по сравнению с IPS. Количество зон подсветки равняется 480 (24 на 20).

Высококачественные Mini-LED дороже VA и IPS мониторов, но дешевле OLED, а его технические характеристики также находятся где-то посередине. Но теперь Mini-LED мониторы стали ближе к народу, поскольку китайские товарищи делают первые попытки выпустить недорогие игровые мониторы подобно типа.

Малоизвестный китайский бренд HKC выпустил 27-дюймовой игровой монитор PG271Q с дисплеем Mini LED всего лишь за 240 долларов США.

Он имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей или 2K, как принято его называть в народе (что вызывает почти физическую боль у эстетов точной технической терминологии).

Кадровая частота в 165 Гц более, чем достаточна для любого кибервоина. Используется VA панель

Что интересно, эта модель уже продаётся в одном из российских магазинов, но там его предлагают не за 240$ (15000 рублей), а по цене от 23 000 рублей.

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О реальном качестве этих новинок можно только гадать, поэтому необходимо учесть этот момент первым авантюристам, решившимся на такую покупку. Обзоров на HKC монитор PG271Q так же ещё мало, но в сети обнаружен китайский вариант.