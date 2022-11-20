Новый продукт предназначен для требовательных геймеров.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

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Игровые мониторы построенные на OLED-матрицах пока что остаются экзотикой на рынке дисплеев. Но постепенный переход производителей на использование именно этого типа панелей неизбежен и со временем будет только увеличиваться.

А пока что порадовать геймеров решила компания LG, выпустившая модель UltraGear 27GR95QE с OLED — матрицей в её основе. Из названия становится понятно, что диагональ новинки составляет 27 дюймов (26,5 согласно спецификации) при разрешающей способности 2560 x 1440 пикселей. Плотность пикселей при этом равна 110,8 точек на дюйм. Углы обзора составляют 178/178 градусов, но поскольку речь идёт об OLED-мониторе, то об этом показателе можно совершенно не волноваться.

Частота кадров в 240 Гц и время отклика всего 0,03 мс (GtG) сможет удовлетворить даже самого требовательного киберспортсмена или любителя сетевых шутеров.

Из прочих интересных характеристик можно отметить цветовой охват DCI-P3 в 98,5%, контрастность 1500000:1, разрядность в 10 бит и поддержку стандарта HDR10.

Не осталась без внимания совместимость с технологиями VRR, AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Внешний вид новинки соответствует игровым трендам: геймерский дизайн, регулируемая по высоте ножка с поворотом экрана в портретную ориентацию, RGB-подсветка задней части корпуса.

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Цена монитора LG UltraGear 27GR95QE составить 1000 долларов США или примерно 61 000 рублей по текущему курсу.