Красный дьявол предстал во всем своем величии.

реклама

Неделю назад, в преддверии выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, компания AMD нахваливала свои будущие видеокарты серии Radeon RX 7900, которые должны поступить в продажу в декабре 2022 года. Таким образом AMD убеждала игроков дождаться их выхода и намёкала не покупать RTX 4080. Именно предтоп RTX 4080, исходя из соотношения цены и игровой производительности, должен стать основным конкурентом для видеокарт Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

В преддверии релиза, производители видеокарт AMD также поддерживают компанию по подогреванию интереса игроков к новой серии видеокарт, выкладывая изображения своих версий Radeon RX 7900. Теперь к ним присоединился бренд PowerColor.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Компания PowerColor показала изображение видеокарты RX 7900 в вариации её культовой серии Red Devil, являющейся технологической вершиной в портфолио компании. На снимке изображена графический адаптер с поистине монструозной четырехслотовой системой охлаждения. Она включает в себя три больших вентилятора и соответствующую идее "адскую" подсветку. Стоит отметить, что сама AMD указывала в качестве преимущества меньшие габариты референсной RX 7900 по сравнению с решениями от NVIDIA. Но, как видим, в топовом решении PowerColor не место компромиссам и главное эффективность СО, что только на руку большинству геймеров.