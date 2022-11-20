реклама
Неделю назад, в преддверии выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, компания AMD нахваливала свои будущие видеокарты серии Radeon RX 7900, которые должны поступить в продажу в декабре 2022 года. Таким образом AMD убеждала игроков дождаться их выхода и намёкала не покупать RTX 4080. Именно предтоп RTX 4080, исходя из соотношения цены и игровой производительности, должен стать основным конкурентом для видеокарт Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.
В преддверии релиза, производители видеокарт AMD также поддерживают компанию по подогреванию интереса игроков к новой серии видеокарт, выкладывая изображения своих версий Radeon RX 7900. Теперь к ним присоединился бренд PowerColor.
Компания PowerColor показала изображение видеокарты RX 7900 в вариации её культовой серии Red Devil, являющейся технологической вершиной в портфолио компании. На снимке изображена графический адаптер с поистине монструозной четырехслотовой системой охлаждения. Она включает в себя три больших вентилятора и соответствующую идее "адскую" подсветку. Стоит отметить, что сама AMD указывала в качестве преимущества меньшие габариты референсной RX 7900 по сравнению с решениями от NVIDIA. Но, как видим, в топовом решении PowerColor не место компромиссам и главное эффективность СО, что только на руку большинству геймеров.