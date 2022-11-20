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PowerColor тизерит видеокарту Red Devil Radeon RX 7900 XTX с монструозной системой охлаждения
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Неделю назад, в преддверии выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, компания AMD нахваливала свои будущие видеокарты серии Radeon RX 7900, которые должны поступить в продажу в декабре 2022 года. Таким образом AMD убеждала игроков дождаться их выхода и намёкала не покупать RTX 4080. Именно предтоп RTX 4080, исходя из соотношения цены и игровой производительности, должен стать основным конкурентом для видеокарт Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX.

В преддверии релиза, производители видеокарт AMD также поддерживают компанию по подогреванию интереса игроков к новой серии видеокарт, выкладывая изображения своих версий Radeon RX 7900. Теперь к ним присоединился бренд PowerColor.

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Компания PowerColor показала изображение видеокарты RX 7900 в вариации её культовой серии Red Devil, являющейся технологической вершиной в портфолио компании. На снимке изображена графический адаптер с поистине монструозной четырехслотовой системой охлаждения. Она включает в себя три больших вентилятора и соответствующую идее "адскую" подсветку. Стоит отметить, что сама AMD указывала в качестве преимущества меньшие габариты референсной RX 7900 по сравнению с решениями от NVIDIA. Но, как видим, в топовом решении PowerColor не место компромиссам и главное эффективность СО, что только на руку большинству геймеров.

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#amd #видеокарта #powercolor #red devil #rx 7900
4
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про 20 лет он тебе правильно написал. кокланд - страна непуганных идиотов... 30 лет страну селюков одурачивали шустрые людишки, распродавая халяву после совка. теперь только земелька осталась, да гола...
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D3m0n
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А то я блджад не в курсе. Но накуя перемаркировывать китайщину? Оставили бы логотип.
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Ел Гречко
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PowerColor тизерит видеокарту Red Devil Radeon RX 7900 XTX с монструозной системой охлаждения
ROSH
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