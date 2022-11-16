Майнеры ушли, спекулянты остались.

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Как известно, сегодня стартовали мировые продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080. Это событие вызвало необычайный интерес покупателей и горячее обсуждение на профильных ресурсах. Практически все обозреватели в один голос хвалят техническую составляющую новинки и уровень её игровой производительности, который позволяет с комфортом играть даже в разрешении 4K.

Но не обошлось из без ложки дёгтя, что стало уже закономерностью. Некоторые специалисты отметили неприятные шумы у модели ASUS серии ROG Strix. Другой авторитетный блогер был крайне разочарован ценовой политикой компании NVIDIA и открыто заявил, что RTX 4080 хороша, но своих денег точно не стоит.

Тем не менее, как показывает практика, всегда найдётся достаточное количество покупателей с тугим кошельком, которых не остановит столь высокий ценник. Рекомендованная цена "восьмидесятки" составляет 1200$ или 72 000 рублей по текущему курсу валют. В рознице она будет значительно дороже по причинам, повторять которые вряд ли есть смысл.

Хорошо наварившиеся на перепродажах видеокарт в период майнинговой лихорадки перекупщики всех мастей, не оставили свой бизнес и снова ринулись осваивать карманы торопыг. На торговой площадке Avito инициативные коммерсанты уже сейчас, ещё до появления видеокарт RTX 4080 в официальной российской рознице, предлагают их предзаказать или приобрести прямо здесь и сейчас.

Мониторинг цен показывает, что цены на Авито варьируются в пределах 89 600 - 145 000 рублей. Некоторые предлагаю оформить заказ на поставку предтопа из Германии ил США, со сроком прибытия до 60 дней.

Другие заявляют, что видеокарты уже будут у них на руках завтра и покупатель может стать её обладателем за 103 000 рублей.

Что интересно, этот продавец говорит о наличии 36-месячной гарантии. По случайному стечению обстоятельств именно завтра будет старт продаж RTX 4080 в ДНС. То есть продавец абсолютно уверен, что получит свои экземпляры, несмотря на то, что в очередной, набившей многим оскомину, "карусели" желающих будет на порядок больше, чем самих видеокарт.

Самый бескомпромиссный продавец предлагает купить ту самую Asus ROG strix RTX4080 16gb OC с пищащими дросселями за 145 000 рублей.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Не мешало бы заметить, что покупка "с рук" столь недешёвого товара всегда связана с заметно большим риском, нежели в официальном, зарекомендовавшем себя магазине. Чтобы не стать жертвой обманщиков, необходимо быть крайне осторожным при подобных сделках.