Солдат сможет управлять дронами в режиме реального времени и получать иную оперативную информацию.

реклама

Заместитель главы производственного предприятия "Армоком", занимающего выпуском средств бронезащиты и боевой экипировки, пообщался с журналистами информационного агентства РИА и осветил некоторые планы на будущее.

В частности, Олег Фаустов сообщил о намерениях разработать бронешлем, наделённый системой дополненной реальности. Оснащённый таким устройством солдат сможет в режиме реального времени получать оперативные данные от подключенных к сети дронов, а также управлять ими. Кроме того, ему станет доступна информация о боевой обстановке, указания и предупреждающие сигналы. Шлем станет частью экипировки нового поколения "Легионер", которая придёт на смену комплекту "Ратник".

На данный момент идёт разработка технического задания, необходимого для запуска научно-исследовательской работы. Рассматривается вариант модульной компоновки, которая позволит оперативно размещать на нём самые передовые решения. К примеру, в шлем будут установлены различные датчики, предупреждающие носителя о наведении на него высокоточного оружия, будь то снайпер с винтовкой или иное оружие. Также, шлем может получить герметичный вариант, выполняя роль противогаза при биохимической или радиационной угрозе.

Высказался замглавы предприятия и о судьбе комплекта экипировки "Сотник", который должен был прийти на смену экипировке "Ратник", но так и не был реализован по некоторым причинам. Он пояснил, что после разработки "Ратник-3", проект "Сотник" был разбит на отдельные направления: оружие, боеприпасы, а разработка самой экипировки была остановлена.

По данным РИА, полученных из собственных источников в ОПК, экипировка солдата будущего получит сокращённые сроки разработки. Предполагается, что научно-исследовательские изыскания будут завершены до 2023 года.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источник: РИА