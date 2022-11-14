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РИА: в России планируется создать бронешлем с системой дополненной реальности
Солдат сможет управлять дронами в режиме реального времени и получать иную оперативную информацию.
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Заместитель главы производственного предприятия "Армоком", занимающего выпуском средств бронезащиты и боевой экипировки, пообщался с журналистами информационного агентства РИА и осветил некоторые планы на будущее.

В частности, Олег Фаустов сообщил о намерениях разработать бронешлем, наделённый системой дополненной реальности. Оснащённый таким устройством солдат сможет в режиме реального времени получать оперативные данные от подключенных к сети дронов, а также управлять ими. Кроме того, ему станет доступна информация о боевой обстановке, указания и предупреждающие сигналы. Шлем станет частью экипировки нового поколения "Легионер", которая придёт на смену комплекту "Ратник".

На данный момент идёт разработка технического задания, необходимого для запуска научно-исследовательской работы. Рассматривается вариант модульной компоновки, которая позволит оперативно размещать на нём самые передовые решения. К примеру, в шлем будут установлены различные датчики, предупреждающие носителя о наведении на него высокоточного оружия, будь то снайпер с винтовкой или иное оружие. Также, шлем может получить герметичный вариант, выполняя роль противогаза при биохимической или радиационной угрозе.

Высказался замглавы предприятия и о судьбе комплекта экипировки "Сотник", который должен был прийти на смену экипировке "Ратник", но так и не был реализован по некоторым причинам. Он пояснил, что после разработки "Ратник-3", проект "Сотник" был разбит на отдельные направления: оружие, боеприпасы, а разработка самой экипировки была остановлена.

По данным РИА, полученных из собственных источников в ОПК, экипировка солдата будущего получит сокращённые сроки разработки. Предполагается, что научно-исследовательские изыскания будут завершены до 2023 года.

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Источник: РИА

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"Легионер" вместо "Ратника" и "Сотника" - стартовала разработка новейшей экипировки для Армии РФ
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