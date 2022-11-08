Прогноз смещается в сторону более пессимистичного.

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На совместном заседании думских комитетов глава Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась своим взглядом на дальнейшее развитие экономической ситуации в России и в мире в целом.

По её словам ЦБ РФ имеет три сценария прогноза: базовый, оптимистичный и пессимистичный, предусматривающий наступления глобального кризиса по аналогии с 2008-2009 годами.

На данный момент регулятор продолжает придерживаться первого варианта, при котором глобальной экономике удастся избежать масштабной рецессии, несмотря на повышение ключевых ставок для борьбы с инфляцией. При таком сценарии снизившийся на 3-3,5% российский ВВП уже ко второй половине следующего года сможет стабилизироваться и вернуться к росту, а уровень инфляции покажет снижение и зафиксируется на отметке до 7%.

Оптимистичный сценарий имеет основные признаки базового, при более динамичном увеличении объёмов внешней торговли и восстановлении спроса на внутреннем рынке.

Третий вариант прямо назван "глобальным кризисом". При нём Центробанки уже не смогут контролировать инфляцию, повышая ставки, что неизбежно нарушит мировую финансовую стабильность. Для России этот вариант предусматривает ещё большее усиление санкций, ослабление курса национальной валюты, усиление инфляции, падение внутреннего спроса и дальнейшее сокращение ВВП. По прогнозам, обуздать инфляцию при таком развитии событий удастся только к 2025 году.

Сейчас самый тяжёлый сценарий маловероятен, но события последних месяцев уже заставляет ЦБ сместить свои прогнозы, если не в сторону глобального кризиса, то в сторону более жёсткого, чем базовый вариант развития ситуации.

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Источники: Коммерсант, Интерфакс, Forbes.