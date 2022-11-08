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Сегодня в некоторых городах России жители страны услышали сигналы воздушной тревоги. По сведениям СМИ сирены прозвучали (или прозвучат) в самых разных регионах страны: в Санкт-Петербурге, Удмуртии (9 ноября), Туве и прочих. Это связано с началом проведения масштабных учений по гражданской обороне. Целью мероприятий является отработка слаженности действий государственных структур всех уровней, оценки технического состояния систем оповещения и выявления отмеченных недостатков для их последующего устранения.
Перед началом проверок население было предупреждено об их начале соответствующими региональными подразделениями МЧС.
Впрочем, оснований для тревоги у граждан Российской Федерации нет, такие учения являются плановыми и проводятся каждый год, в количестве не менее двух раз.
Кроме того, в рамках той же комплексной проверки прерывалось или будет прервано вещание основных федеральных телеканалов и радиостанций, с замещением их трансляций на информацию соответствующего характера. График по регионам разный, поэтому в некоторых населенных пунктах проверка может быть ещё не завершена.
К примеру, жители и гости Санкт-Петербурга могли слышать сирены сегодня с 10 до 11 часов утра. То же самое происходило и в Ленинградской области.