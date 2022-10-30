Исследование потенциала RTX 4090 завершено.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Блогер YouTube-канала Golden Reviewer выложил видео, в котором он подтверждает запуск популярной игры Genshin Impact на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090 в невероятном разрешении 13760 x 5760 пикселей (13K). К сожалению насладиться оригиналом картинки мы не сможем, поскольку YouTube его не поддерживает. Да и сами мониторы 13K пока что ещё не замечены в дикой природе. Это эксперимент ради исследования возможностей флагмана от NVIDIA и того самого "потенциала".

Поддержать видеокарту взялись уже далеко не новый процессор Intel Core i7-10700KF с оперативной памятью DDR4-3200. Все настройки были выкручены на максимум, DLSS не применялся, а кадровая частота была ограничена значением в 60 fps.

В итоге блогер смог получить картинку со средней частотой кадров в 30 fps, что превратило игровой процесс в консольный вариант. При этом автор отмечает отсутствие потери качества картинки и впечатляющую детализацию.

Естественно монитора с разрешением 13K у Golden Reviewer нет и он использовал дисплей Alienware с 3440x1440 пикселей и конфигурацию из нескольких мониторов.

Оценить его работу можно в видео ниже.

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Опытным геймерам выбор игры очевиден, ведь тот же Cyberpunk 2077 ничего кроме слайд-шоу нам бы не показал.