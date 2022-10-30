Или лучше присмотреться к RTX 3000?

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, что называется "не зашла" геймерам из-за проблем с выгоранием, а многие игроки уже решили отказаться от её покупки. В то же время есть надежда, что запланированная к выходу в начале ноября младшая модель RTX 4080 сможет избежать указанных огрехов из-за более низкого энергопотребления.

Некоторые западные магазины, ещё до старта продаж, прописали новинку в своих прайс-листах. В частности один из магазинов Великобритании предлагает оформить предзаказ на три модели производства Palit, серий GameRock и OmniBlack.

Самой дорогой моделью выступает GeForce RTX 4080 GameRock OC с заводским разгоном, покупка которой обойдётся в 1529.97 фунтов или 109 316 рублей по текущему курсу валют. Надо полагать, что в российской рознице с учётом всех наценок и налогов она будет ещё намного дороже.

GeForce RTX 4080 GameRock без разгона потеряла в цене 30 фунтов, что должно вызвать насмешку у каждого оверклокера. В рублёвом эквиваленте её цена составляет 107 172 рублей (1499,97 фунтов).

Модель GeForce RTX 4080 пока ещё странной для нашего слуха версии OmniBlack Edition является наиболее доступной из представленных. Её можно предзаказать за 1449.97 фунтов (103 600 рублей).

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Много это или вполне приемлемо решат конечные покупатели.