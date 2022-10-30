Супермен aka Ведьмак тоже любит погеймить.

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Не каждый геймер желает быть бета-тестером или подопытным кроликом. Это, в том числе одна из причин, почему те же видеокарты Intel ARC слабо интересуют пользователей. Пока что количество багов и "костылей" в них превышает разумные пределы.

Казалось бы, к такому опытному и первому в мире по популярности производителю видеокарт, как NVIDIA, сложно подорвать доверие покупателей. Но с выпуском новой и самой мощной на рынке игровой видеокарты GeForce RTX 4090 это стало возможным. Подвела флагман именно её мощность, а точнее её энергопотребление, которое в пике может переваливать за 600 Вт. Второй ахиллесовой пятой стал разъём дополнительного питания нового стандарта PCIe Gen 5 (12VHPWR), о выгорании которых вместе переходником 4х8-pin стало поступать всё больше и больше сообщений. Первой жертвой пала модель Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. За ней последовали продукты от ASUS. И всё это на фоне сумасшедшей цены на новые флагманы, которые достигают 3000 долларов.

Неудивительно, что часть пользователей решили не рисковать своим кошельком и нервами и полностью отказаться от покупки RTX 4090, вместе с её проблемами. Первыми восстали китайские игроки. Вероятно их возмущение вызвало крупный резонанс, потому что их банально больше, чем в любой другой стране. Многие из них решили подождать и посмотреть, что будет дальше. А некоторые ждут анонса видеокарт AMD Radeon RX 7000, которые сохранят старые разъёмы 8-pin.

Не остался в стороне и знаменитый актёр Генри Кавилл, воплотивший в фильмах богов, Супермена и Ведьмака, объявивший, что намерен проапгрейдить свой компьютер, но будет ждать выхода на рынок новых видеокарт от AMD RX 7000, чтобы увидеть, на что они способны по сравнению с огнеопасными RTX 4090.

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