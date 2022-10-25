Вероятней всего будут использоваться старые 8-pin разъёмы.

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

MSI 3060 за 30 тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

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Не в первый раз выпуск новых поколений видеокарт NVIDIA сопровождается скандалом. Вчера стало известно о первом случае выгорания 12+4-контактного разъёма дополнительного питания 12VHPWR у владельца новой Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC прямо во время игры в Red Dead Redemption 2. Вряд ли этот случай единичен и вскоре нас вероятней всего ожидает множество подобных драматических сообщений. Учитывая цены на GeForce RTX 4090 в 2000-3000$ подобный инженерный просчёт кажется достойным внимания.

Оценив серьёзность ситуации, некоторые потенциальные покупатели решили выждать появления в продаже видеокарт Radeon RX 7000 от конкурирующей компании AMD, презентация которых должна состояться 3 ноября. По неподтверждённой информации AMD может представить сразу три модели, а не две, как было заявлено ранее. Естественно, что в свете последних событий у пользователей возникает закономерный вопрос о том, какие разъёмы будет использовать AMD и её партнёры в новой серии.

Ресурс Videocardz со ссылкой на твит Кайла Беннетта высказывает предположение, что флагманские модели Radeon Navi 31 не будут использовать разъём питания 12VHPWR (более младшие модели с ещё большей вероятностью). Кроме того, без этого разъёма обойдутся и партнёры компании, отвечающие за выпуск нереференсных моделей.

Информацию подтверждают и другие инсайдеры.

Ранее автор сайта Igor'sLAB показал дизайн печатной платы будущей видеокарты RDNA3, на которой отчётливо видно три 8-контактных разъема питания старого образца.

Компания AMD уже отмечала, что видеокарты на архитектуре RDNA3 будут отличаться относительно высокой энергоэффективностью. Кроме того Radeon RX 7000 приписывают поддержку DisplayPort 2.1.

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Остаётся надеяться, что данные предположения окажутся верны и покупатели видеокарт AMD Radeon RX 7000 будут избавлены от проблем с разъёмом нового стандарта 12VHPWR, включая рекомендацию покупки нового блока питания с поддержкой PCIe Gen5.