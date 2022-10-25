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Не в первый раз выпуск новых поколений видеокарт NVIDIA сопровождается скандалом. Вчера стало известно о первом случае выгорания 12+4-контактного разъёма дополнительного питания 12VHPWR у владельца новой Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC прямо во время игры в Red Dead Redemption 2. Вряд ли этот случай единичен и вскоре нас вероятней всего ожидает множество подобных драматических сообщений. Учитывая цены на GeForce RTX 4090 в 2000-3000$ подобный инженерный просчёт кажется достойным внимания.
Оценив серьёзность ситуации, некоторые потенциальные покупатели решили выждать появления в продаже видеокарт Radeon RX 7000 от конкурирующей компании AMD, презентация которых должна состояться 3 ноября. По неподтверждённой информации AMD может представить сразу три модели, а не две, как было заявлено ранее. Естественно, что в свете последних событий у пользователей возникает закономерный вопрос о том, какие разъёмы будет использовать AMD и её партнёры в новой серии.
Ресурс Videocardz со ссылкой на твит Кайла Беннетта высказывает предположение, что флагманские модели Radeon Navi 31 не будут использовать разъём питания 12VHPWR (более младшие модели с ещё большей вероятностью). Кроме того, без этого разъёма обойдутся и партнёры компании, отвечающие за выпуск нереференсных моделей.
Информацию подтверждают и другие инсайдеры.
Ранее автор сайта Igor'sLAB показал дизайн печатной платы будущей видеокарты RDNA3, на которой отчётливо видно три 8-контактных разъема питания старого образца.
Компания AMD уже отмечала, что видеокарты на архитектуре RDNA3 будут отличаться относительно высокой энергоэффективностью. Кроме того Radeon RX 7000 приписывают поддержку DisplayPort 2.1.
Остаётся надеяться, что данные предположения окажутся верны и покупатели видеокарт AMD Radeon RX 7000 будут избавлены от проблем с разъёмом нового стандарта 12VHPWR, включая рекомендацию покупки нового блока питания с поддержкой PCIe Gen5.