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Российским IT-специалистам снизили требования для получения льготной ипотеки
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В недавнем материале обсуждалась точка зрения деловой газеты The Wall Street Journal на вопрос куда же уехали российские IT-специалисты и IT-бизнесмены, покинувшие Россию в 2022 году. В статье упоминается, что для снижения оттока высококвалифицированных IT-специалистов из страны, Правительство РФ уже предприняло необходимые меры, освободив их от призыва в армию и предоставив им доступ ко льготной ипотеке, одновременно предложив IT-бизнесу налоговые льготы и более дешевые кредиты. На практике же дела обстоят не так гладко, как хотелось бы. Сами IT-специалисты говорят о наличии множества препятствий на пути получения преференций от государства.

По всей видимости обратная связь всё-таки имеет место быть и вчера Минцифры РФ опубликовала информацию в своём Telegram-канале о внесении в Правительство России проекта изменений, касающихся правил получения льготной ипотеки для занятых в ИТ-сфере работников. Некоторые банки уже работают на опережение и начали принимать заявления на ипотеку по новому порядку.

Что касается нововведений, то льготной ипотекой теперь могут воспользоваться работники всех имеющих аккредитацию ИТ-компаний. Раньше такая компания обязана была быть получателем налоговых льгот.

Снижены требования и к самим сотрудникам. Теперь их доход не должен быть меньше 120 тысяч рублей для крупных городов (ранее 150 тысяч), и 70 тысяч рублей для остальных городов (ранее 100 тысяч). Возрастной ценз расширен диапазоном 18-50 лет, тогда как раньше он составлял 22-44 года.

После одобрения ипотеки и получения средств, работник обязан отработать в своей компании не менее 5 лет, хотя раньше он не мог уволиться из компании до окончания срока выплаты кредита. Но даже если специалист решил уйти из компании раньше, то льготная ставка за ним сохранится ещё на протяжении шести месяцев.

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Отмечается, что программой льготной ипотеки уже воспользовались 4200 российских ИТ-компаний.

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#минцифры #it-специалист #льготная ипотека
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