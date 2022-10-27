Выясняем, в каких направлениях разъехались российские IT-специалисты, бизнесмены, деятели культуры и науки, выехавшие из страны.

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Американская деловая газета The Wall Street Journal решила самостоятельно выяснить, какое направление стало наиболее популярным у решивших временно или навсегда покинуть Россию IT-специалистов, бизнесменов, деятелей культуры, науки и прочих лиц, не пожелавших по каким-либо причинам оставаться в своей стране. По подсчётам WSJ в общей сложности с конца февраля 2022 года из РФ выехало до миллиона человек. Максимальный поток, по данным автора статьи, зафиксирован после объявления частичной мобилизации.

По мнению издания, после рассмотрения вариантов переселения в Турцию, Грузию, Казахстан, Финляндию или ОАЭ, многие специалисты выбрали в качестве оптимального варианта Сербию, куда по некоторым подсчётам выехало от 50 до 100 тысяч человек, чаще всего вместе с семьями. Причиной такого выбора называется наибольшие гостеприимство и толерантность сербов к россиянам среди других европейских государств, а также сходство языка и культуры, которые позволяют наиболее быстро адаптироваться к новым условиям.

Часть россиян перевели туда свой бизнес или открыли новые фирмы, получив от властей пятилетние налоговые льготы. По их мнению, перенос бизнеса в Сербию позволил компаниям сохранить связи, как с западными странами, так и с Россией.

Деловой квартал «Аэропорт Сити» в Белграде.

Такой приток переселенцев уже сказался на рынке недвижимости Сербии, где проживает немногим более семи миллионов человек, подняв цены на жильё и его аренду в некоторых случаях до двух раз.

Упоминается, что в Сербию своих около 300 своих сотрудников из Санкт-Петербурга отправила известная IT-компания Wargaming, занимающаяся выпуском компьютерных игр.

Компания Luxoft, разрабатывающая программное обеспечение на базе ИИ для банков, телекоммуникационных компаний и автопроизводителей, таких как BMW AG и Volkswagen AG, переместила около 1000 старших инженеров из России в Белград, зафрахтовав для этого четыре авиалайнера государственной авиакомпании Air Serbia. Сейчас компания находится в процессе передислоцирования еще 1000 сотрудников.

Отмечается, что для снижения оттока высококвалифицированных IT-специалистов из страны, Правительство РФ уже предприняло необходимые меры, освободив их от призыва в армию и предоставив им доступ ко льготной ипотеке, одновременно предложив IT-бизнесу налоговые льготы и более дешевые кредиты.

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Необходимо напомнить, что издание не приводит доказательств своих слов и относиться к ним стоит, как к неподтвержденной информации, основанной на личном мнении автора WSJ.