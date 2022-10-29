Запутаться в таком зоопарке может даже опытный компьютерщик.

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Опытный компьютерный пользователь легко ориентируется при выборе оптимальной для него модели видеокарты перед её покупкой. Он знает где искать информацию и на что обращать внимание. Хотя даже таким людям порой требуется помощь единомышленников. А что делать начинающим энтузиастам, которые только-только отучились называть чёрную коробку под столом процессором, а не системным блоком?

Сайт Videocardz решил провести инвентаризацию всего того многообразия нереференсных моделей видеокарт, которые были выпущены во всё ещё актуальных поколениях NVIDIA GeForce RTX 30, AMD Radeon RX 6000 и только поступающих на рынок Intel Arc.

Прежде всего они отметили, что процесс наполнения не завершился, впереди нас ожидает разнообразие RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ), которые скоро поступят на рынок. При самом подсчёте отдельно считались модели с Lite Hash Rate и без него, а также различные заводские вариации видеокарт.

Лидерами зверинца стали партнёры компании NVIDIA, у многих из которых в ассортименте свыше ста разновидностей GeForce RTX 30. Таких производителей оказалось не менее семи. А общее число образцов NVIDIA GeForce RTX 30 превысило тысячу моделей.

Впереди всех оказалась компания GALAX, представившая более 187 нереференсных видеокарт. За ней следует китайская Colorful, с количеством более 161 моделей. Следует отметить, что у некоторых компаний есть модели, которые никогда не предназначались для мирового рынка. Это можно отнести и ко многим другим брендам, перечисленным в списке.

Партнеры AMD оказались более скромными и ни один из них не достиг 40 пользовательских дизайнов. Тем не менее примерно такое же количество брендов имеют более 30 моделей. Но это не сравнится с разнообразием у партнёров NVIDIA. В целом, можно отметить, что партнеры AMD производят на 2/3 меньше карт, чем AIB NVIDIA. Главными партнёрами AMD остаются MSI и PowerColor, у обеих по 39 карт на базе архитектуры RDNA2.

Что касается видеокарт серии Intel Arc, то ещё рано говорить об их широком ассортименте. В некоторых регионах они попросту недоступны. Тем не менее компания GUNNIR анонсировала уже 7 карт.

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Если говорить о последних новинках, то RTX 4090 уже насчитывает 52 варианта, в то время, как RTX 3090 за время своей жизни успела обзавестись 125 собратьями. В качестве интересного момента можно отметить, что отменённая компанией NVIDIA модель RTX 4080 12 ГБ до анонса успела получить 23 варианта, которые теперь растворятся в неизвестности.