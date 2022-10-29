Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
Разнообразие видеокарт NVIDIA RTX 3000 превысило 1000 моделей, а у AMD Radeon RX 6000 их менее 300
Запутаться в таком зоопарке может даже опытный компьютерщик.
рекомендации
<b>Рухнула цена 3090 Ti</b> - разбивай копилку (с)
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

реклама

Опытный компьютерный пользователь легко ориентируется при выборе оптимальной для него модели видеокарты перед её покупкой. Он знает где искать информацию и на что обращать внимание. Хотя даже таким людям порой требуется помощь единомышленников. А что делать начинающим энтузиастам, которые только-только отучились называть чёрную коробку под столом процессором, а не системным блоком?

Сайт Videocardz решил провести инвентаризацию всего того многообразия нереференсных моделей видеокарт, которые были выпущены во всё ещё актуальных поколениях NVIDIA GeForce RTX 30, AMD Radeon RX 6000 и только поступающих на рынок Intel Arc.

Прежде всего они отметили, что процесс наполнения не завершился, впереди нас ожидает разнообразие RTX 3070 Ti (GA102), RTX 3060 Ti (GDDR6X) и RTX 3060 (8 ГБ), которые скоро поступят на рынок. При самом подсчёте отдельно считались модели с Lite Hash Rate и без него, а также различные заводские вариации видеокарт.

Лидерами зверинца стали партнёры компании NVIDIA, у многих из которых в ассортименте свыше ста разновидностей GeForce RTX 30. Таких производителей оказалось не менее семи. А общее число образцов NVIDIA GeForce RTX 30 превысило тысячу моделей.

Впереди всех оказалась компания GALAX, представившая более 187 нереференсных видеокарт. За ней следует китайская Colorful, с количеством более 161 моделей. Следует отметить, что у некоторых компаний есть модели, которые никогда не предназначались для мирового рынка. Это можно отнести и ко многим другим брендам, перечисленным в списке.

Партнеры AMD оказались более скромными и ни один из них не достиг 40 пользовательских дизайнов. Тем не менее примерно такое же количество брендов имеют более 30 моделей.  Но это не сравнится с разнообразием у партнёров NVIDIA. В целом, можно отметить, что партнеры AMD производят на 2/3 меньше карт, чем AIB NVIDIA. Главными партнёрами AMD остаются MSI и PowerColor, у обеих по 39 карт на базе архитектуры RDNA2.

Что касается видеокарт серии Intel Arc, то ещё рано говорить об их широком ассортименте. В некоторых регионах они попросту недоступны. Тем не менее компания GUNNIR анонсировала уже 7 карт.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
<b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3080 за 60 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Если говорить о последних новинках, то RTX 4090 уже насчитывает 52 варианта, в то время, как RTX 3090 за время своей жизни успела обзавестись 125 собратьями. В качестве интересного момента можно отметить, что отменённая компанией NVIDIA модель RTX 4080 12 ГБ до анонса успела получить 23 варианта, которые теперь растворятся в неизвестности.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #intel arc #rtx 3000 #rtx 30 #rx 6000 #модели
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Цены упали ниже РРЦ на старшие видеокарты NVIDIA
AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
Опубликованы изображения видеокарт MSI RTX 4080 Suprim X, Gaming X Trio и Ventus 3X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
27
Крупнейший китайский производитель памяти YMTC попросил американских сотрудников покинуть компанию
6
США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS
114
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
21
AMD убрала с официального сайта русский раздел
237
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
1
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
68
Цены упали ниже РРЦ на старшие видеокарты NVIDIA
9
Boeing, пытающийся заменить российский "Союз МС", несет убытки на 900 миллионов долларов
10
89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
1
В Telegram начали продавать никнеймы: за @bank просят более 6 млн рублей
1
Улыбающееся Солнце выбросило в сторону Земли мощный поток радиации на скорости более 3 млн. км/час
7
Блогер попробовал заставить RTX 4090 сгореть в "прямом эфире" — что из этого вышло
7
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – скидки на игровые модели NVIDIA доходят до 25 000р
5
На замену Ryzen 7000 – какой процессор купить, если вы не хотите переплачивать за новинки 2022г
10
Авторы God of War Ragnarok в свежем трейлере напомнили о скором релизе проекта
+
Sony PlayStation 5 с новым 6-нм процессором AMD Oberon Plus доступна в Европе
6
Google выпускает срочное исправление нулевого дня для миллиардов пользователей Chrome
+
Ученые обнаружили под льдами Антарктиды реку длиной 460 километров
2
Блогер сравнил камеру 10-летней Nokia 808 и новенького iPhone 14 Pro
4

Популярные статьи

ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
70
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
49
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
4
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
62
Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии
36
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
45
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
2
Мои впечатления от игры Фобос 1953 (1953 - KGB Unleashed)
+
Сравнение основных камер Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro
+

Сейчас обсуждают

grom9000
19:19
Здорова хохол из ципсо, классная история, сколько получаешь денег от американцев? Норм платят?
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
Вася Сеновал
19:18
ага, да. да , да то то я смотрю Shehenbek воюет
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
E. S.
19:15
Это специально поставили. Такой тонкий троллинг )))
В беспилотнике, сделанном в Иране, обнаружили украинский модуль
Вася Сеновал
19:14
Я понял ты спец по дырочкам, но не физики.... юморной мужик )))
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
Вася Сеновал
19:12
ахах хахах хаха ха ха ты ещё смешнее Shehenbekа
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
УдалЁн
19:12
Если 13900к нужен чиллер, для всей линейки АМД что понадобится? Если учесть что у АМД на 15-20 градусов всё горячее . Наверное АМД в глобальном потепление виноваты
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
ахахаxа
19:09
я просто посмотрел текущие мировые новости,к дню России походу хотят поколоть всё нато на украине.Мне просто 4 и 8 ноября даты в 2022г интересны,10-е день милиции,менты тоже небусь рады будут поднять ...
Глава Microsoft Gaming считает, что игровая индустрия переживёт экономический кризис
УдалЁн
19:08
Это на каком языке? Амдсуржик?
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
beltar
19:08
Желудь хочешь?
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
NOFX
19:07
Ну и нах тут такие новости?
Польша расширяет свой парк беспилотинков, закупив первые шесть Байрактаров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем