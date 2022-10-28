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Проблема выгорания нового 12+4-контактного разъёма дополнительного питания PCIe Gen 5 (12VHPWR) на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 только набирает обороты. Вслед за первым сообщением о возгорании Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC посыпались жалобы и от других владельцев дорогих топов. NVIDIA уже обратила внимание на эти случаи и попросила своих партнёров отправлять сгоревшие экземпляры прямо к ней, для исследования и выявления причин неисправностей.
Предполагается, что выгорание происходит из-за некачественных переходников 4х8-pin to 12VHPWR, входящих в комплект поставки вместе с видеокартой, а также из-за их сильного перегибания пользователями в районе разъёма на видеокарте, поскольку чрезмерная жёсткость кабелей не позволяет уложить их в системном блоке таким образом, чтобы они не мешали закрытию боковой крышки корпуса.
Из хороших новостей можно отметить то, что уже 31 октября пользователям станут доступны Г-образные переходники, которые возможно способны решить проблемы у части владельцев RTX 4090.
Те, кто вообще не желает рисковать своими деньгами и вероятностью пожара у себя дома, ожидают выхода видеокарт AMD Radeon RX 7000 нового поколения, у которых не будет разъёма 12VHPWR, а сохранятся старые-добрые 8-pin.
Блогер Youtube-канала JayzTwoCents после долгих и мучительных сомнений, с риском потерять свою дорогостоящую RTX 4090, всё же решился провести эксперимент и попробовать воссоздать условия, при которых его видеокарта должна сгореть, что называется в "прямом эфире".
Для своего рискованного теста он выбрал референсную RTX 4090 и блок питания Corsair HX 1500i мощностью 1500 Вт. Тестирование проводилось в следующих режимах:
1. С использованием отдельного кабеля, без переходников, один конец которого подключается напрямую в разъём видеокарты 12VHPWR, а второй напрямую к двум 8-pin разъёмам на блоке питания;
2. Подключение с помощью переходника 4х8-pin to 12VHPWR. При этом сам переходник подключался к четырём проводам от блока питания с разъёмами 8-pin на концах.
3. Подключение с помощью переходника 4х8-pin to 12VHPWR. При этом сам переходник подключался к двум проводам от блока питания с двумя раздвоенными разъёмами 8-pin на концах.
При первом варианте подключения, при максимальном увеличении напряжения и лимита мощности, температура в районе разъёма видеокарты 12VHPWR достигла отметки в 52 градуса Цельсия, что выше официальных спецификаций, но всё ещё недостаточно для оплавления штекеров.
Во втором случае температура стала повышаться гораздо быстрее, чем в первом, и была зафиксирована на максимальной отметке в 56 градуса.
В третьем варианте, который можно назвать экстремальным, и автор настоятельно не рекомендует так делать, температура разъёма 12VHPWR видеокарты выросла до 62 градусов.
При этом автор сделал максимально крутой изгиб переходника в районе штекера подключения к видеокарте, чтобы имитировать возможную причину возгорания.
Затем он заменил блок питания на менее мощный 850 Вт. Но это не ухудшило положение дел.
Таким образом, к полному разочарованию зрителей, не имеющих собственной RTX 4090, блогеру так и не удалось сжечь тестируемую видеокарту. Те же, у кого уже есть RTX 4090, смогли выдохнуть с некоторым облегчением.
Затем автор решил разобрать переходник 4х8-pin to 12VHPWR. Как оказалось, вместо восьми проводов, на каждый штекер 8-pin идёт всего два общих провода, один на линию 12 Вольт и другой на заземление. Несмотря на это блогер отметил, по его мнению, высокое общее качество исполнения переходника.
В итоге экспериментатор дал несколько советов обладателям RTX 4090:
- по возможности не использовать переходник 4х8-pin to 12VHPWR, а подключать видеокарту напрямую к блоку питания;
- не загибать сильно переходник 4х8-pin в районе разъёма 12VHPWR на видеокарте;
- не подключать переходник 4х8-pin всего к двум проводам от блока питания с двумя раздвоенными разъёмами 8-pin на концах ;
- использовать высококачественные блоки питания, не экономя на них по остаточному принципу.