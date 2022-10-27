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Gigabyte и TeamGroup объединились для внедрения поддержки памяти DDR5-7800 на платах AORUS Z790
Эти платы поддерживают новейшие процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения.
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Ведущий производитель компьютерных комплектующих компания GIGABYTE, с давних пор хорошо знакомая нашим пользователям, объединилась с тайваньским производителем оперативной памяти, накопителей и периферии компанией TEAMGROUP для внедрения поддержки памяти XMP DDR5-7800 на своих материнских платах AORUS XTREME и AORUS MASTER, базирующихся на чипсете Z790 и поддерживающих новейшие процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения.

В тандеме инженерам компаний удалось добиться поддержки памяти такой революционной частоты благодаря использованию высококачественной компонентой базы и усовершенствованию микропрограммного обеспечения.

Новые материнские платы Z790 AORUS XTREME и Z790 AORUS MASTER наделены экранированными дорожками нового поколения, по которым идут сигналы от DRAM к CPU, с низкими потерями сигнала и уровнем помех.

Также был тщательно переработан BIOS указанных плат, а также профили пользователя XMP 3.0, что после необходимых этапов многоуровневого тестирования позволило включить новые модули памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5-7800 в список официально поддерживаемых.

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Подробную информацию можно получить на сайте GIGABYTE в разделе "материнские платы".

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