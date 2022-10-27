реклама
Американо-китайская экономическая война продолжает набирать обороты. Вслед за запретом, наложенным правительством США на передачу передовых высоких технологий в Китай, техногиганты из поднебесной начали предпринимать ответные шаги.
Крупнейший китайский производитель чипов памяти Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) объявила, что все её сотрудники, имеющие паспорта США, обязаны уволиться из компании. По мнению руководства YMTC такое решение продиктовано соображениями безопасности как для самой компании, так и для её сотрудников. Кроме того, это публичный ответ на санкции США.
Целью YMTC является создание полностью независимой от американцев и их технологий промышленной структуры, которая сможет полагаться лишь на ресурсы, независимые от США.
По мнению специалистов, такое решение неминуемо вызовет тяжёлый кадровый дефицит на предприятии, который компании предстоит преодолеть за счёт привлечения специалистов без американского гражданства.
Ранее, решившая применять в своих устройствах чипы YMTC компания Apple, отказалась от своих планов, решив, что использование, хоть и более дешевых, чипов памяти YMTC в iPhone слишком рискованно из-за риска попасть под вторичные санкции.
В прошлом месяце исполнительный директор YMTC Саймон Янг (Simon Yang), имеющий американский паспорт, решил уйти со своей должности и вместо этого стать заместителем председателя YMTC. Теперь неясно, будет ли он также вынужден уйти из компании.