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Google обновит дизайн плеера YouTube на всех устройствах
Главное, чтобы получилось лучше, а не как всегда.
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Корпорация Google объявила о внесении изменений в дизайн плеера своего видеохостинга YouTube, которые по её мнению улучшат функциональность просмотра видео. Преображение затронет все поддерживаемые устройства.

Прежде всего обновится прокрутка видео, которая получит покадровый просмотр, что улучшит поиск и просмотр определенного раздела.

Новая функция масштабирования Pinch-to-zoom, ранее опробованная на подписчиках YouTube Premium, позволит увеличивать видео при его растяжении, как при просмотре фотографий.

Также появится "динамическая подборка цвета", для фона и элементов управления, которая будет адаптироваться под цветовую гамму видео. Она будет наиболее полезна тем, кто выбрал тёмную тему, сглаживая контраст между участками общего изображения. Эта функция распространится и на экран плейлиста. Сам тёмный режим станет ещё более тёмным.

Кроме того изменения затронут и дизайн функциональных кнопок, они станут более округлыми. Таким образом их внешний вид будет приведен в соответствие с общим дизайном Google Material You, который компания уже внедрила в приложения Gmail, Документы и Календарь. Кнопки «Нравится», «Поделиться» и «Загрузить» станут менее отвлекающими. Помимо этого, вместо ссылок в описании к видео появятся соответствующие кнопки, по которым будет осуществляться переход.

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Внедрение нового обновления уже началось. Станет ли оно постепенным, в зависимости от региона или конкретного устройства, или обновление будет единым масштабным — компания не уточнила.

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