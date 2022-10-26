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Южнокорейская компания SK hynix объявила о выпуске первых в отрасли модулей оперативной памяти DDR5-6400 объёмом 32 ГБ каждый. В настоящее время они поставляются партнёрам в качестве образцов модулей UDIMM, SODIMM для настольных компьютеров и ноутбуков, а их массовое производство планируется запустить в ближайшее время.
Модуль DDR5 6400 Мбит/с, разработанный SK hynix, на данный момент является самым быстрым продуктом DDR5 с подобными характеристиками. Для поддержания стабильной работе в режиме 6400 Мбит/с применяется новое устройство под названием CKD (Clock Driver), которое устраняет проблемы с качеством тактового сигнала, возникающие при высокоскоростной работе памяти.
Кроме того, в следующем году SK hynix планирует освоить выпуск чипов DDR5, используя 10-нанометровую технологию 5-го поколения (1b) и с применением EUV (жёсткий ультрафиолет), что позволит снизить их энергопотребление при возросшей производительности. Благодаря этому, компания сможет создать продукты LPDDR5X, HBM3A и LPDDR6 для различных сфер применения.
В конечном итоге компания SK hynix планирует стать ключевым поставщиком продуктов класса DDR5 на общемировом рынке.