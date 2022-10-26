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Процессор Intel Core i9-13900HK должен стать будущим флагманским мобильным процессором для ноутбуков и мини-систем. Предполагается, что новинка из серии Raptor Lake будет иметь 14 ядер при 20 потоках и разгоняться до частоты 5,4 ГГц в режиме Boost. Это на 400 МГц выше, чем у предшественника Core i9-12900HK, имеющего максимальную частоту 5,0 ГГц. Вероятнее всего остальные характеристики Intel Core i9-13900HK останутся без изменений и он не получит большее количество ядер или увеличенный объём кеш-памяти.

Новая информация о быстродействии Intel Core i9-13900HK была найдена в тесте Geekbench, где процессор трудился в ноутбуке Samsung. При этом отмечается, что все результаты с предыдущим Core i9-12900HK из базы пропали.

Специалисты полагают, что новый топовый Intel Core i9-13900HK Raptor Lake является не чем иным, как всего лишь обновлённым Core i9-12900HK серии Alder Lake-P, с разницей в чуть повышенной частоте.

Что касается результатов тестирования, то в одноядерной дисциплине теста Geekbench V5 процессор Core i9-13900HK набрал 1870 баллов, что на 3% больше, чем из более ранних утечек. Многоядерная производительность увеличилась на 5% по сравнению с более ранними результатами, и составила 12436 баллов.

Этого оказалось недостаточно, чтобы хоть сколь существенно обойти Core i9-12900HK, а разница между двумя процессорами находится в пределах погрешности, и в большей степени определяется эффективностью системы охлаждения, установленной в ноутбуке.

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Источник: Videocardz