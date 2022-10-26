Ранее Avito принадлежала южноафриканскому холдингу.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Площадка объявлений Avito является крупнейшей на территории России и абсолютным безоговорочным лидером, как по количеству пользователей, так и по объёму прибыли.

Ранее группа Avito, состоящая из ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг», а также некоторых дочерних структур принадлежала южноафриканской интернет-медиагруппе Naspers. Однако после внесения в Госдуму РФ законопроекта об ограничении доли иностранных компаний в крупных российских классифайдах (ресурсы с объявления от физических и юридических лиц), с аудиторией более 10 миллионов пользователей, до 20% и его утверждения в первом чтении, руководство Naspers приняло окончательное решение о продаже Avito российскому ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet Capital Group), принадлежащему бывшему главе «МегаФона» Ивану Таврину.

Сумма сделки составила 151 миллиард рублей, хотя до конфликта на Украине и внесения проекта закона структура Avito оценивалась в 200-300 миллиардов. На данный момент сделка получила одобрение ФАС и считается закрытой, а группа Avito продолжит работу как российская IT-компания. Новый владелец назвал Avito стратегическим активом. На его покупку также претендовали VK и предприниматель Владимир Потанин, но KCG предложила наибольшую сумму. Аналитики не исключают, что через какое-то время Avito может быть перепродана стратегическому инвестору, который внедрит площадку в новую экосистему.

Также отмечается, что принятие закона повлияет и на другие крупные площадки, от сайтов недвижимости ЦИАН и «ДомКлик» до ресурса по трудоустройству HeadHunter.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Источник: Коммерсантъ