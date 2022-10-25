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Пятый в мире по объёмам выпускаемой продукции тайваньская компания ECS (ELITEGROUP) являлась не частым гостем на российском рынке, но в эпоху серого импорта, когда в крупных розничных сетях появляются даже такие компьютерные комплектующие, которые наши пользователи раньше считали откровенным ноунеймом, ввоз этого брэнда становится более, чем реальным. В последние годы усилия ECS в сфере производства материнских плат были сосредоточены на выпуске бюджетных моделей, то есть компания не имела репутационных плат, которые могли бы стать лицом производителя. Теперь это упущение исправлена и на рынке должна появиться модель LEET Z790H7-A с поддержкой процессоров Intel Alder Lake и Raptor Lake 12-го и 13-го поколений.
LEET Z790H7-A базируется на чипсете Intel Z790 и поддерживает установку четырёх модулей оперативной памяти стандарта DDR5, а также четырёх NVMe-накопителей PCIe 4.0. Дополнительный разъём M.2 позволит установить модуль беспроводного Wi-Fi/Bluetooth. Слот для видеокарты имеет режим PCIe 5.0 x16.
Девятифазная система питания CPU вкупе с двумя разъёмами питания 8-pin обеспечат поддержку любого процессора Alder Lake или Raptor Lake, вплоть до флагманских моделей. За звук отвечает аудиочип Realtek ALC1220, а высокоскоростное интернет соединение обеспечит 2,5-гигабитный сетевой контроллер.
Как и полагается топовому решению, на плате распаяны кнопки управления и дисплей индикации.
Ценаа новики на данный момент не объявлена.