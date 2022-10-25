Он может быть встроен с систему умного дома.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Корпорация Яндекс представила свои первые "умные" телевизоры с интегрированным голосовым помощником «Алиса».

Производитель указывает, что новинки будут иметь частично безрамочный элегантный дизайн. Всего будет выпущено шесть моделей в двух форм-факторах 43 и 50 дюймов. О типе матрицы и прочих подробных характеристиках пока что не сообщается, но говорится, что дисплей имеет разрешение 4K Ultra HD и контрастность 5000:1 с функцией динамической контрастности. Отмечается, что телевизоры получат высококачественную заводскую калибровку изображения и звука, с поддержкой технологии Dolby Audio, над которыми потрудились профессиональные инженеры.

Внутри телевизора поселится голосовой помощник Алиса, взаимодействовать с которой посредством голосовых команд можно через пульт ДУ или внешнюю колонку ЯндексСтанции. Алиса будет учитывать предпочтения своего компаньона-человека, что скажется на содержимом главного экрана. С помощью Алисы и голосовых команд пользователь может выбирать нужный фильм, ставить его на паузу, регулировать громкость, а также создавать прочие собственные сценарии. Для полной интеграции в инфраструктуру дома, устройство может быть включено в систему «Умный дом с Алисой», управляемую через приложение в смартфоне.

К примеру перед началом вечернего киносеанса Алиса может закрыть шторы умного дома и притушить свет. Когда пользователь возвращается домой после трудового дня, система по срабатыванию датчика движения может включить для него выбранный сериал или музыку. По просьбе владельца Алиса утром расскажет о пробках на дорогах, наглядно показав всё на экране телевизора. Умный телевизор Яндекс никогда не спит, а потому мгновенно реагирует на команды пользователя в любое время.

Первые две модели телевизоров поступят в розничную продажу уже 8 ноября, остальные в 2023 году. Цена на данный момент не указывается.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Источник: Яндекс