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Многочисленные пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp. Они указывают на невозможность отправки сообщений, сбои в чатах и потерю связи с сервером. Неисправность зафиксирована сегодня в 09 часов 15 минут по Московскому времени. Наибольшие трудности возникли у жителей европейских стран, в частности Германии, Великобритании, Италии и Нидерландов. Нарушение функциональности также отметили жители Франции, России, Испании, Украины, Греции, Египта и Швеции.
Компания Meta (* признана в РФ экстремистской и запрещена решением суда) уже заявила о работе по устранению неисправностей. На данный момент работоспособность частично восстановлена, но от некоторых пользователей продолжают поступать жалобы. Представители компании не упоминают причины возникшего сбоя, но специалисты предполагаю, что вероятнее всего проблема является программной и может быть связана с перенаправлением трафика.
Также ранее сообщалась, что мессенджер WhatsApp с 24 октября 2022 года перестанет работать на смартфонах iPhone под управлением операционных систем iOS 10 и 11, что затронет такие модели, как iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенные в 2012 году.