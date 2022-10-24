Для компании Apple не сделали исключения.

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Проблема использования производителями электроники различных разъёмов подключения назрела уже давно. Кто-то использовал различные версии USB, а компания Apple и вовсе отгородилась от всех своим разъёмом Lightning. Всё это привело к скоплению у большинства пользователей множества проводов и блоков питания разных стандартов. Подобное положение дел неминуемо должно было сказаться на экологии, ведь все эти провода и зарядники рано или поздно необходимо либо утилизировать, либо они просто отправятся на свалку. Кроме того, их избыточное производство также не лучшим образом сказывается на природе.

Теперь этому положен конец. Европейские законодатели приняли законопроект, обязывающих всех производителей мобильных телефонов, планшетов, электронных книг, цифровых камер, игровых консолей, наушников, портативных динамиков, беспроводных мышек, клавиатур и портативных навигационных систем использовать в своих устройствах разъём USB-C. Перейти на новый стандарт они будут обязаны до конца 2024 года. Для компании Apple исключения не сделали и она также обязана подчиниться новым требованиям. Новый единый стандарт также затронет зарядные устройства с технологией быстрой зарядки.

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По мнению законодателей новый закон позволит существенно уменьшить количество электронных отходов и положительно скажется на пользователях, которым отныне смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих гаджетов.