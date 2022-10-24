Киберпанк становится реальностью.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

реклама

Один из пользователей reddit под ником cheskymaker, потерявший глаз из-за онкологического заболевания этого органа, и вынужденный заменить его безфункциональным протезом, отнюдь не пал духом и решил извлечь максимум пользы из своей ситуации.

Не лишенный практичности и чувства юмора экспериментатор встроил в свой искусственный глаз фонарик. Всё устройство полностью вместилось внутрь глазного яблока. По его заверениям фонарик не перегревается, хотя в целях безопасности он не использует его на полную мощность, а время автономной работы составляет около 20 часов. Особое удобство такого фонарика заключается в том, что он чётко следует движениям головы, без необходимости надевать фонарик на неё. Теперь он может спокойно читать в полной темноте и ходить по самым неосвещенным местам, пугая встретившихся ему на пути незнакомцев. Вещь может оказаться незаменимой в случае наличия привычки к ночным походам к холодильнику.



Если следовать определению, то парень стал самым настоящим киборгом, то есть биологическим организмом, содержащим небиологические электронно-механические компоненты.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

За сутки видео с участием cheskymaker стало вирусным и набрало более 64 000 просмотров и почти 2000 комментариев.