Это выше скорости глобального интернета.

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Специалистам Датского технического университета, расположенного в Копенгагене, удалось установить новый мировой рекорд скорости передачи данных по проводной сети в 1,84 петабита в секунду, что почти вдвое превышает глобальный интернет-трафик. Прошлый рекорд составил 10,66 петабит в секунду, но при этом использовалось непрактичное громоздкое оборудование.

Достичь таких невероятных показателей учёным удалось за счёт использования нового чипа. Новый микрочип, содержащий два и более фотонных элементов, способен разделить поток на 37 секций, каждая из которых была подключена к отдельной жиле оптоволоконного кабеля длинной 7,9 километров. Далее, каждый из каналов был разбит на 223 фрагмента, каждому из которых был присвоен свой срез электромагнитного спектра, исключая наслаивание.

В ходе эксперимента исследователям пришлось передать такой огромный объём данных, который не мог уместиться на их компьютерах, поэтому они использовали фиктивные данные равные примерно 230 миллионам фотографий за одну секунду.

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На данный момент чип является экспериментальным и ему требуется внешние лазер и блок кодирования данных, но учёные уверены, что они смогут уместить всё это в одном устройстве размером со спичечный коробок. Кроме того, новое устройство будет отличаться высокой энергоэффективностью. Всё это сделает его максимально практичным и применимым к реальному использованию.