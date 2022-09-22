А сами кабели при сильном изгибе могут оплавиться.

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Все компьютерные пользователи, уже ознакомившиеся с характеристиками анонсированных 20 сентября видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 40, знают, что по крайней мере старшие продукты имеют 16-контактный разъём подключения питания PCIe Gen 5 (12VHPWR). Поддерживающие новый стандарт ATX 3.0 блоки питания должны появиться в продаже в октябре этого года. Для пользователей, не желающих обновлять свой текущий блок питания, производители видеокарт предложат в комплекте соответствующие переходники с трёх-четырёх восьмипиновых разъёмов на один 12VHPWR, подключаемый непосредственно к видеокарте.

Новостные компьютерные ресурсы обратили внимание на любопытную ремарку, размещенную на сайте Zotac, в которой утверждается, что переходник питания "4x8-pin to 12VHPWR" имеет ограниченный срок службы в 30 циклов подключения-отключения.

Для обычных пользователей, не практикующих частую смену видеокарты, это может не играть особой роли, как например для обозревателей или некоторых категорий энтузиастов. И безусловно, это не означает, что через 30 или немногим более циклов подключения-отключения разъём 12VHPWR обязательно станет непригодным для использования — скорее всего компания Zotac юридически подстраховывается от возможных претензий. Но данный факт сам по себе говорит о слабом запасе прочности нового разъёма.

Кроме того, в ходе тестирования различных прототипов силовых кабелей PCIe Gen 5 сама NVIDIA, как член PCI-SIG, обратила внимание на их чрезвычайную хрупкость при изгибах, а в самих местах изгибов температурные показатели могли выходить за пределы нормы и даже приводить к оплавлению проводов.

Этот вопрос также был рассмотрен обозревателем youtube-канала Gamers Nexus.

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В любом случае во избежание проблем всем пользователям рекомендуется быть крайне аккуратными при отключении/подключении разъёмов 12VHPWR к видеокарте и не допускать сильного изгиба силовых кабелей.