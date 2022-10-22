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Как известно, два месяца назад популярный американский производитель видеокарт и прочих компьютерных комплектующих компания EVGA объявила о полном прекращении производства видеокарт на GPU от NVIDIA. Причиной разногласий с NVIDIA стала крайне низкая маржа, которую NVIDIA оставляет своим партнёрам, что сделало производство "зелёных" видеокарт для EVGA попросту не выгодным. Видеокарты на чипах AMD в ассортимент компании не входили и не известно станут ли, что приведёт к окончательному выходу с рынка видеокарт крупного игрока, которого потребители ценили не только за качество продукции, но прежде всего за крайне высокий уровень сервисной поддержки клиента.
Несмотря на то, что ни одной видеокарты GeForce RTX 40 под брендом EVGA никогда не появится, программисты компании включили RTX 4090 в список поддерживаемых своей фирменной утилитой Precision X1, предназначенной для разгона, мониторинга и настройки карт GeForce RTX. Precision X1 поддерживает управление частотой графического процессора и памяти, регулировку перенапряжения и предела мощности.
Это означает, что компания продолжает свою программу поддержки клиентов, не бросив все свои продукты на произвол судьбы. Как долго она продолжит это делать - неизвестно, но вероятно до окончания гарантийного срока своих последних RTX 30. В любом случае у энтузиастов под рукой всегда есть альтернативы в виде MSI Afterburner или ASUS GPU Tweak.