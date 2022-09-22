Причиной могла стать бракованные партии термопасты Arctic MX-5.

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В начале этого года стало известно о браке некоторых партий популярной термопасты Arctic МХ-5, пришедшей на смену MX-4. В некачественных продуктах наблюдалась неоднородность консистенции и низкий срок поддержания эксплуатационных характеристик. Затронутые проблемой пасты имели расслоение состава с выделением содержащегося в них масла, что приводило к их преждевременному затвердеванию с ухудшением теплопроводных свойств и трудностями с демонтажем систем охлаждения. Компания смогла определить ненадлежащие партии и отозвать их с рынка.

На данный момент в интернет-магазине Arctic все варианты MX-5 более не доступны для приобретения. Даже если вы встретите в продаже MX-5 в каком-либо розничном магазине, то это скорее всего остатки запасов. В то же время на страницах Amazon открыта для предзаказа новая термопаста MX-6 в упаковке 4 грамма.

Её цена составляет чуть менее 29 евро. Старые MX-5 с таким же весом продаются примерно за 11 евро. Официальная дата выхода MX-6 ещё не объявлена, а потому розничные цены могут быть скорректированы. Нет информации и по ассортименту расфасовки, но вероятно его составят всё те же шприцы по 2, 4, 8, 20 и 50 грамм.

На данный момент нет подтверждения, что причиной свёртывания производства MX-5 и выпуск MX-6 стали вышеуказанные проблемы, и оно вряд ли появится. Есть вероятность, что после устранения ошибок в составе или технологии производства, компания Arctic решила исключить неразбериху и возможные претензии клиентов, сделав ренейм MX-5. Как повлиял перевыпуск серии на рабочии характеристики термопасты нам предстоит узнать из будущих обзоров.

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Источник: hardwareluxx.de