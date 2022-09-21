Внешний дизайн прежний, система охлаждения новая.

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Вчерашняя презентация видеокарт нового поколения NVIDA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оставила неизгладимое впечатление у представителей компьютерного сообщества. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) поразил участников прежде всего возросшими рекомендованными долларовыми ценами на новую линейку, которые для европейского рынка окажутся ещё выше. Кроме того, у части пользователей вызвала недоумение модель RTX 3080 c 12 ГБ видеопамяти и скромной 192-битной шиной, которую инженеры NVIDIA посчитали достаточной. Удивили и габариты предстоящих новинок, занимающие от трёх слотов.

Партнёры NVIDIA, за исключением EVGA, которая недавно объявила о расторжении сотрудничества с "зелёным" чипмейкером, один за другим анонсировали свои варианты новинок. В их числе оказалась и компания Palit, чьи решения традиционно пользуются огромной популярности ввиду демократичного ценового позиционирования.

Графические ускорители Palit появятся на прилавках в исполнениях GameRock и GamingPro, в версиях с заводским разгоном (OC) и без него.

Видеокарты GameRock остались верны тому же дизайну с RGB-стразами, который мы видели в предыдущем поколении. В версии OmniBlack кристаллы имеют тёмный оттенок, а в Classic они прозрачные. Но за внешним сходством скрывается кардинально переработанная система охлаждения воздушного типа с композитными теплотрубками, примыкающими к крупной испарительной камере, а также новым типом вентиляторов Winglet Fantail.

Модели с дизайном GamingPro, как и раньше, следуют концепции минимализма.

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Официальные цены на свои видеокарты GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080 компания Palit не объявила.