И снова нужно немного подождать.

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После изучения информации о реальных розничных ценах на процессоры AMD Ryzen 7000 у некоторых пользователей может возникнуть впечатление, что время доступных домашних игровых компьютеров окончательно закончилось. Отчасти это так, хотя экономные покупатели всегда найдут компромиссы, позволяющие уменьшить конечную стоимость сборки. Но если говорить об общей ценовой политике, то компания AMD больше не испытывает нужды проводить демпинг цен, чтобы оставаться конкурентноспособной или попросту на плаву. После долгих лет забвения, с выходом процессоров AMD Ryzen 3000, она окончательно утвердила свой статус равноправного соперника компании Intel. Линейка Ryzen 5000 оказалась дороже предыдущей, но в распоряжении покупателей оставались относительно дешевые материнские платы на бюджетных чипсетах. Похоже, что и этот лайфхак уходит в прошлое. Общемировая инфляция, удорожание производства и прочие причины непременно сказываются на стоимости продуктов высокотехнологических компаний.

В распоряжение СМИ попал прайс-лист из китайской штаб-квартиры компании ASUS, в котором отражены цены на материнские платы серии AMD X670E и X670.

В первой закрытой колонке определены цены для дистрибьюторов, во второй рекомендованные для розничных продавцов, в третьей цены для СМИ и общественности. В общей сложности указано 12 материнских плат. По какой именно колонке решат продавать магазины — остаётся не совсем понятным.

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Стоимость самой "недорогой" модели PRIME X670-P, если говорит о ценах для общественности, составляет 3199 юаней или 455 долларов США (~ 27 300 рублей). Флагманская ROG Crosshair X670E Extreme обойдётся в 1425$ (~ 85 500 рублей), а потому будет интересна лишь отдельным энтузиастам. Промежуточные решения также не предназначены для экономной сборки, а потому, следуя давним традициям, не экстремальным покупателям целесообразней будет подождать выхода материнских плат на чипсетах B650E и B650, продажи которых запланированы на начало октября.