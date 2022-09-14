Значит истинного лидера определят другие параметры.

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Главными и наиболее ожидаемыми событиями в компьютерном мире, помимо выхода новых линеек видеокарт, станет скорый выход центральных процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 и Intel Raptor Lake 13-го поколения. Если "красные" процессоры уже официально анонсированы и поступят в продажу 27 сентября 2022 года, то Intel Raptor Lake ещё только предстоит предстать перед публикой. А пока что информационное поле продолжает наполняться многочисленными утечками об особенностях новинок и уровне их производительности, которые поступают от владельцев инженерных или вероятных розничных образцов.

Пользователь под ником OneRaichu поделился любопытными результатами измерения IPC у ядер AMD Zen 4 и "больших" ядер Intel Raptor Cove. В таблицы также вошли замеры IPC у ядер Golden Cove (большие производительные ядра Alder Lake 12-го поколения) и Gracemont (малые энергоэффективные ядра 12/13-го поколения).

Тестирование проводилось в бенчмарке SPEC CPU 2017 при фиксированной частоте 3,6 ГГц для всех чипов. Инсайдер также оценил влияние частоты памяти на IPC, сравнив работу с DDR5-4800 и DDR5-6000.





RPC - большие ядра Raptor Cove

GLC - большие ядра Golden Cove

RPH - ядра Zen 4

GCM-12 - малые ядра Gracemont в CPU 12-го поколения

GCM-13 - малые ядра Gracemont в CPU 13-го поколения





При тестировании с памятью DDR5-4800 ядра AMD Zen 4 и Intel Raptor Cove демонстрируют сравнимый IPC, превышающий таковой у ядер Golden Cove 12-го поколения на 2-3%.

При переходе на DDR5-6000 разрыв практически не увеличивается. Авторы отмечают хорошую оптимизацию кэша у Zen 4, снижающую его зависимость от частоты DRAM.

В то же время малые ядра Gracemont 13-го поколения подтянули свой IPC по сравнению с Gracemont 12-го поколения на 6-7%.

Но в целом, все три архитектуры Raptor Cove, Alder Lake и Zen 4 имеют IPC на одном уровне. Для конечного пользователя это означает, что итоговую производительность будущих процессоров Intel и AMD будет определять достижимая ими тактовая частота, количество ядер, конфигурация кэша, но не IPC.

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Источник: wccftech