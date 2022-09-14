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Западные геймеры предпочитают предтоповые видеокарты и ждут выхода RTX 4080 и RTX 4070
Бюджетные видеокарты западное игровое сообщество мало интересуют.
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Произошедшая сегодня утечка об особенностях видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 производства Lenovo, которыми компания комплектует свои готовые игровые компьютеры Legion, дала пользователям немало любопытной информации. Если не обращать внимание на то, что почти все комплектующие в компьютере имеют одноименный бренд, то самым занимательным фактом стало практически прямое подтверждение наличия крайне горячего нрава у будущих видеокарт RTX 4090, что потребует от производителей установки на них поистине монструозных систем воздушного охлаждения.

Поскольку вариант данной новости на ресурсе Wccftech заинтересовал большое количество западных читателей, то интересными представляются и результаты прикрепленного к ней опроса. На вопрос редакции о том, какую видеокарту пользователи ожидают больше всего, подразумевая её приобретение, большинство читателей упомянула модель RTX 4080 (35%). Второе место с соотношением 22% заняла RTX 4070.

Появления в продаже флагманов RTX 4090 Ti и RTX 4090 ожидают 16% и 13% опрошенных. А вот любимая у всех экономных геймеров линейка с числом 60 в конце обозначения вызывает потенциальный интерес всего у 9% западных геймеров. Гипотетическая RTX 4050 вообще мало кого интересует и за неё проголосовали лишь 5% участников.

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3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как и в любой другой виртуальный опрос, этот имеет довольно большую погрешность в силу того, что желания и возможности совпадают далеко не всегда и не у всех. Тем не менее он явно показывает, что упомянутую аудиторию больше всего интересуют так называемые "предтопы".

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#nvidia #видеокарты #rtx 40 #ожидаемые модели
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