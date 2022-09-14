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Для охлаждения видеокарты Lenovo RTX 4090 потребовалась испарительная камера и целых 13 теплотрубок
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Релиз видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 уже не за горами. Первые утечки о потребляемой мощности новой серии порядком обескуражили компьютерное сообщество, но постепенно последующие поступающие данные о спецификациях стали приближаться к более разумным значениям, и флагманской модели RTX 4090 приписывают уже более "скромные" 450 Вт, которые неизменно потребуется рассеивать при помощи системы охлаждения. Наверняка многие производители прибегнут к жидкостным системам, но воздушный тип всё ещё остаётся наиболее востребованным у покупателей, как наиболее безопасный и долговечный с их точки зрения.

Сегодня уже была обнародована фотография модели GeForce RTX 4090 с разъёмом питания 12VHPWR от компании Lenovo, которую она устанавливает в свои фирменные компьютеры LEGION. Внимание читателей привлекла поистине монструозная система охлаждения воздушного типа, занимающая целых четыре слота расширения. Когда-то, при первом появлении трёхслотовых вариантов, сеть наполнилась шутками и мемами по этому поводу от пользователей, ещё помнящих об однослотовых "охладах", которые теперь встречаются лишь в вариантах видеокарт для офисного применения.

В обновлённой информации по модели Lenovo GeForce RTX 4090 появились предполагаемые фотографии внутреннего строения демонтированного или ещё не установленного радиатора охлаждения. Его примечательной особенностью является наличие крупной испарительной камеры и целых 13 примыкающих к ней тепловых трубок. Такая щедрость на "медь" вряд ли является переизбытком заботы о тепловом самочувствии GPU и звуковом комфорте пользователя — скорее всего это вынужденная мера для поддержания более-менее приемлемых показателей температуры и шума.

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Авторы утечки говорят о наличии 3,5-4 слотовых систем охлаждения у большинства пользовательских моделей RTX 4090, что автоматически исключает из списка подходящих большинство microATX корпусов.

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#nvidia #lenovo #видеокарта #rtx 4090 #система охлаждения
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