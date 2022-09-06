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Специалисты известного сайта Wccftech проанализировали рынок США и обнаружили серьёзное обрушение цен на линейку центральных процессоров текущего поколения AMD Ryzen 5000. Такие масштабные скидки они связывают со скорым выходом нового поколения процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, старт продаж которых должен состояться уже в конце сентября 2022 года.
К примеру, самый мощный восьмиядерный игровой процессор AMD Ryzen 5800X3D с технологией 3D V-Cache в американской сети магазинов Microcenter стоит всего 380 долларов, что равно 23 000 в рублёвом эквиваленте. Его рекомендованная стоимость при этом составляет 449 долларов США.
Флагманский AMD Ryzen 9 5950X, который одинаково хорошо подходит как для игр, так и для рабочих задач, продаётся за 500 долларов при рекомендованной цене 800 долларов.
|AMD Ryzen 9 5950X
|500$
|30500 руб
|AMD Ryzen 9 5900X
|350$
|21350 руб
|AMD Ryzen 7 5800X3D
|380$
|23180 руб
|AMD Ryzen 7 5800X
|240$
|14640 руб
|AMD Ryzen 5 5600X
|180$
|10980 руб
Цены на менее производительное, но безусловно более популярные у большинства геймеров процессоры также опустились ниже официально рекомендованных. Пока что неизвестно, затронет ли массово этот тренд европейские магазины, а после возможно и российские, но падение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в этом году начиналось таким же образом.