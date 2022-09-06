Нам остаётся ждать и надеяться.

реклама

Специалисты известного сайта Wccftech проанализировали рынок США и обнаружили серьёзное обрушение цен на линейку центральных процессоров текущего поколения AMD Ryzen 5000. Такие масштабные скидки они связывают со скорым выходом нового поколения процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, старт продаж которых должен состояться уже в конце сентября 2022 года.

К примеру, самый мощный восьмиядерный игровой процессор AMD Ryzen 5800X3D с технологией 3D V-Cache в американской сети магазинов Microcenter стоит всего 380 долларов, что равно 23 000 в рублёвом эквиваленте. Его рекомендованная стоимость при этом составляет 449 долларов США.

Флагманский AMD Ryzen 9 5950X, который одинаково хорошо подходит как для игр, так и для рабочих задач, продаётся за 500 долларов при рекомендованной цене 800 долларов.

AMD Ryzen 9 5950X

500$ 30500 руб AMD Ryzen 9 5900X

350$ 21350 руб AMD Ryzen 7 5800X3D

380$ 23180 руб AMD Ryzen 7 5800X

240$ 14640 руб AMD Ryzen 5 5600X

180$ 10980 руб





рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Цены на менее производительное, но безусловно более популярные у большинства геймеров процессоры также опустились ниже официально рекомендованных. Пока что неизвестно, затронет ли массово этот тренд европейские магазины, а после возможно и российские, но падение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 в этом году начиналось таким же образом.